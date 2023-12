Educación revisará la norma que regula la convivencia en las escuelas para luchar contra el bullying

La Conselleria de Educación, Universidades y Empleo revisará la norma que regula la convivencia en el sistema educativo valenciano para hacer frente a situaciones de acoso escolar.

Así lo ha anunciado el conseller, José Antonio Rovira, en la clausura de la I Jornada ‘Per una educació sense por’, celebrada en la Conselleria y en la que se ha abordado de la mano de expertos de diferentes campos las actuaciones ante situaciones de acoso escolar, así como sobre el uso de los dispositivos móviles en los centros.

“El acoso escolar y el uso de los teléfonos móviles son dos de los problemas más candentes a los que la comunidad educativa se enfrenta en su día a día y nuestra obligación como Administración es darles prioridad en nuestro calendario de actuaciones”, ha indicado.

Así, el conseller ha señalado que las evidencias muestran en muchas ocasiones una clara relación causa-efecto entre el acoso escolar y el uso de los teléfonos móviles en los centros educativos. “Buscamos soluciones y para encontrarlas lo primero es escuchar. Este es el primer paso de muchos”, ha manifestado.

“Partiendo de que las prohibiciones no generan, en la mayoría de los casos, efectos deseables, no podemos obviar que hay un debate abierto sobre el uso de las nuevas tecnologías en las aulas. En este rompecabezas hay que atender criterios educativos y habilidades de competencia, pero hay que tratar de poner freno a los usos que generen efectos o situaciones perniciosas. Se trata de hacer un buen uso, no un abuso”, ha señalado.

Rovira ha indicado que la Conselleria de Educación “va a definir protocolos y medidas claras, en su tipificación y aplicación para hacer frente al acoso escolar, pensando en la salud mental de nuestros jóvenes, preventivamente, antes de llegar a situaciones de sufrimiento que pueden ser evitadas y evitables”.

El conseller ha explicado que la articulación “vendrá de la mano de un cambio sustancial en la norma que regula la convivencia en el sistema educativo valenciano, o incluso si procede, se estudiará una regulación “ex novo”.

Marco común

Al respecto, Rovira ha recordado que la norma en vigor es el Decreto 195/2022, de 11 de noviembre, que marca la autonomía de cada centro en el uso de dispositivos móviles. “Esta norma está pendiente de desarrollo y es nuestro deseo ahondar en este desarrollo, contando con las aportaciones de la comunidad educativa. Una revisión participativa porque la sociedad cambia a un ritmo vertiginoso. Debemos adaptarnos, creando un marco común, una directriz para que todos vayamos en la misma dirección”, ha indicado.

Asimismo, el conseller ha anunciado que la Conselleria implantará en todas las Unidades Especializadas de Orientación (UEO) el perfil profesional del ámbito de convivencia y conducta. “Lo hacemos con el objetivo de mejorar la respuesta hacia este ámbito en los centros educativos, siendo así más operativa, eficaz y eficiente”, ha explicado. En la Comunitat Valenciana hay seis UEO (Alicante, Valencia, Castellón, Denia, Xàtiva y Elche) pero hasta ahora este perfil profesional sólo está en tres (las capitales de provincia).

Rovira ha recordado, por último, que Educación comenzó en noviembre las evaluaciones de contexto en las que también se ha preguntado a los alumnos por el uso de pantallas, el tiempo de utilización y cómo les influye en su día a día. “Escuchar y observar es fundamental y pretendemos conocer cómo las circunstancias sociales, culturales y económicas del contexto familiar y educativo del alumnado influyen en su rendimiento académico y su evolución personal”.

“Estas evaluaciones culminarán el 22 de diciembre, por lo que a principios de 2024 podremos tener también una radiografía de lo que piensan y cómo sienten nuestros niños y jóvenes”, ha concluido.

