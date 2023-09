Lucía, mi pediatra: "Sobreproteger a nuestros hijos es como desprotegerlos frente a la vida"

Un total de 35.000 escolares han comenzado esta semana las clases en los centros educativos de Alicante con total "normalidad". Los nervios y las ganas de ver a los amigos se apoderan de los pupitres de Infantil, Primaria y Secundaria en los 101 centros educativos de la ciudad. Pero, también son normales las dudas entre los padres y madres que buscan que sus hijos comiencen el nuevo curso con buen pie.

La pediatra y escritora Lucía Galán, también conocida en redes como 'Lucía, mi pediatra', explica a El Español de Alicante que la clave para hacer de la vuelta al cole un éxito es la preparación: "Lo ideal es empezar unos días antes, con alegría, optimismo y ganas, sobre todo ganas".

'El verano ya ha terminado y con él las vacaciones', 'ahora toca estudiar y pensar en la vuelta a la rutina', 'ya habrá tiempo de jugar el fin de semana', son algunas de las frases que se pueden escuchar durante estos días en las casas de las familias valencianas. Lo que en muchos casos más que ayudar, perjudica el ánimo de los más pequeños.

La fundadora del 'Centro Creciendo' recomienda sustituir estas frases por otras más positivas, como "qué bien que vas a ir al cole", "te lo vas a pasar genial" o "vas a jugar con un montón de amigos nuevos".

Durante las vacaciones de verano, la rutina de los niños también se ha visto afectada, por lo que es importante recuperar algunos hábitos como el de irse a dormir más temprano. "Acostemos a nuestros hijos un poquito antes cada día, en un ambiente tranquilo y sereno, con su cuento de buenas noches, por supuesto", describe.

Uso de la tecnología

Otro de los problemas que preocupa a los padres es el uso de la tecnología entre los niños. ¿Debería dejarles utilizar el móvil o el ordenador?, y ¿en qué medida?, son algunas de las cuestiones más demandadas. Lucía Galán aprovecha para recordar que la Academia Americana de Pediatría y demás organismos científicos desaconsejan el uso de pantallas en menores de dos años. En mayores no más de una hora al día y en adolescentes no más de dos horas.

"Sé que es difícil pero debemos fomentar las actividades deportivas, si son al aire libre mejor, evitar el sedentarismo y utilizar las pantallas en momentos puntuales". Lucía, mi pediatra describe que las tecnologías se convierten en un problema cuando los niños se despiertan ya pensando en conectarse, su uso les resta horas de sueño o cuando al quitárselas se ponen agresivos. "Algo que desgraciadamente es muy habitual y que vemos a diario en consulta", afirma.

Sobre la alimentación

Por otro lado, está el tema de la alimentación. Desde la redacción de El Español preguntamos a Lucía Galán si hay alimentos prohibidos como los ultraprocesados (bollería industrial, zumos ya embotellados con alto contenido en azúcar o golosinas).

"Prohibir no es la palabra pero sí restringir su consumo. Habituarnos a no incluirlas en nuestra lista de la compra habitual. Está más que demostrado que este tipo de alimentos no ofrecen ningún beneficio a los niños sino todo lo contrario, son ultraprocesados que afectan a la salud a corto, a medio y largo plazo y que además los niños que los consumen a diario, desplazan otros alimentos que sí son importantes para su desarrollo como la fruta o las verduras".

La pediatra recomienda, que si se consumen, sea algo ocasional y no a diario: "No debemos demonizar ningún alimento, pero tampoco debemos normalizar su consumo a diario".

Hábitos de estudio

Los hábitos de estudio también son una cuestión importante a la hora de abordar el inicio de las clases. En muchas familias, los padres están constantemente encima de sus hijos para que hagan los deberes o estudien. Mientras que en otras, dejan que sean los niños los que decidan ponerse ellos mismos con sus obligaciones. Pero, ¿cuál sería la forma correcta de abordarlo?

"El proceso ha de ser gradual, a medida que han ganado independencia en otros aspectos de su vida, en los deberes y tareas escolares también. Sobreproteger a nuestros hijos sólo trae una consecuencia, desprotegerlos frente a la vida".

La pediatra recomienda a los padres sentarse con ellos los primeros minutos hasta que los niños expliquen qué deben hacer y organizar así la tarea. Para después dejarles solos un rato (diez minutos), y a continuación volver para ver cómo van.

"De este modo, se sienten acompañados y escuchados, pero les empezamos a dar la libertad y responsabilidad de empezar a hacer tareas por ellos mismos. Debemos trasmitirles confianza: eres fuerte, poderoso y capaz. ¡Vamos con ello!", concluye Lucía, mi pediatra.

