La "patriótica" respuesta de un profesor de Alicante al alumno que le pide cambiar el examen al jugar España

España se juega su pase a octavoz de final el próximo jueves contra Japón en el mundial de fútbol de Qatar al mismo tiempo que unos alumnos y alumnas de la Universidad de Alicante se la juegan en un examen. Ese es el punto de partida de una situación que ha llevado a uno de los estudiantes, futbolero, a envalentonarse para reclamar a su profesor que cambia el día del examen para poder disfrutar del partido. La respuesta del docente, cargada de contundencia y de guasa a partes iguales, se ha hecho viral en la red social Twitter.

Haciendo uso del plural mayestático (que siempre llena de fuerza al emisor), el alumno Nicolás comenzaba así la exposición de su correo electrónico: "Buenos dias, nos preguntábamos si habría alguna posibilidad de cambiar el examen de programación 3 siendo este jueves 1 de diciembre a las 20 horas hora peninsular", avanza el joven.

"Por motivo de que España se juega el pase a octavos", aclara. "Se plantea esta propuesta porque entendemos este acontecimiento como movimiento cultural y patriota", concluye este atrevido estudiante.

Un par de horas después recibía contestación del profesor: "Recibo tu interés patriótico por ese partido de fútbol con agrado, pues a mí también me gusta el fútbol", confiesa. Lo que parecía anticipar una respuesta favorable a su demanda, se torna pronto en todo lo contrario.

"¿No es más patriótico examinarse en un centro público docente de España como es la Universidad de Alicante, aprobar con muy buena nota y contribuir cuando termines la carrera a ser un excelente profesional que mejore la ciencia y tecnología de este País?", se pregunta el profesor de la Universidad de Alicante.

Su sugerencia no acaba aquí. "Y digo más. ¿No es doblemente patriota que en un alarde de estudio y trabajo termines el examen antes de las 20 horas, y puedas, además de ver el partido de fútbol?", comenta. Por si no había quedado clara su respuesta, este docente concluye en el mismo tono: "En tus manos está que cumplas ambos cometidos, pero con que cumplas solo uno de ellos, este País también te lo agradecerá". Y espeta un rotundo final: "Un patriótico saludo".

