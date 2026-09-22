Obras en diciembre para el nuevo Benidorm Arena y entradas adelantadas: el plan del Benidorm Fest 2027

El Benidorm Fest calienta motores para su próxima edición recuperando sus fechas tradicionales en el calendario. Tras el ajuste experimentado en la edición anterior por la coincidencia con el centenario de la coronación de la Virgen, el certamen musical regresará a finales de enero, celebrándose del 23 al 30 de enero con la gran final fijada para el sábado 30.

El concejal de Eventos del Ayuntamiento de Benidorm, Jesús Carrobles, se ha mostrado satisfecho con el retorno a la programación habitual. "Estamos contentos porque el año pasado hubo una circunstancia que nos hizo retrasar, que fue un acto muy importante para la ciudad. Este año volvíamos a las originales, básicamente", señala el edil a EL ESPAÑOL.

Este adelanto de dos semanas respecto al año pasado exigirá un ritmo de trabajo más intenso para la producción de Televisión Española y del propio consistorio. "No es lo mismo empezar a trabajar en el recinto el 2 de enero que haber empezado casi a mitad de enero, como empezamos el año pasado", reconoce Carrobles sobre el esfuerzo logístico necesario.

En lo que respecta al recinto, la organización mantendrá la estructura y organización del público que se estrenó en la quinta edición en el Palau d'Esports L'Illa, con la retirada del área del jurado a un espacio aparte para ganar una grada más. "Estamos hablando del mismo aforo del año pasado, se va a mantener la estructura y se va a montar el mismo montaje", confirma el concejal.

Sin embargo, uno de los cambios más relevantes para los seguidores del festival estará en el calendario de venta de entradas. Tras la experiencia de la última edición, donde los pases salieron el 22 de diciembre en pleno periodo navideño, el objetivo actual es adelantar la comercialización a otoño.

"Estamos trabajando para este año poder salir con las entradas en noviembre, que era como habíamos salido hasta ahora. Con un poquito de esfuerzo por la ticketera, por televisión y por nosotros, en noviembre seguramente podamos sacar ya a la venta entradas", adelanta Carrobles.

Mirando hacia el futuro del festival a largo plazo, el concejal ha desvelado una de las novedades urbanísticas más esperadas. Aunque para la próxima edición de 2027 resulta imposible cambiar de sede, en diciembre darán comienzo los trabajos en la plaza de toros para dar forma al futuro Benidorm Arena.

"Si todo va bien, en diciembre empiezan las obras de la plaza de toros, o sea, de lo que va a ser el nuevo Benidorm Arena. Yo creo que ya es una buena noticia", celebra el responsable municipal sobre una deseada infraestructura que transformaría la plaza de toros y que, en una siguiente etapa, la techaría y convertiría entonces en alternativa para preparación de eventos como este.

En el plano económico y turístico, la concejalía prevé volver a registrar cifras cercanas al lleno absoluto en la planta hotelera. "En la fecha del Benidorm Fest pasamos o nos basamos en una ocupación que estará rondando el 90 %, 90 alto, y esperamos que este año va a seguir igual. Es magnífico", resalta Carrobles sobre el retorno económico para la ciudad.

Toda la semana

A nivel de dinamización urbana, Benidorm volverá a volcarse durante toda la semana para que la experiencia se extienda más allá de las galas televisadas. "En la ciudad se va a trabajar durante toda la semana para que la gente que quiera venir pueda disfrutar del Fest no solo esas semifinales del martes, jueves y la final de sábado, sino que la programación que ya venimos realizando con el Euroclub y ampliándola en los últimos años: se sigue trabajando sobre la misma fórmula", detalla.

Finalmente, la apertura de ensayos y semifinales al público dependerá de los requerimientos técnicos de la productora. "Eso va a ir en función un poco de la productora y los tiempos que nos marquen. Ahí manda la técnica generalmente, que es la que nos va a marcar a nosotros y a televisión el ritmo", concluye el concejal.