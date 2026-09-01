¿Cómo À Punt ha logrado su mejor verano en cuatro años? Las claves del éxito de la televisión valenciana

Los informativos, como el presentado por Jordi Cabezas, son el puntal de la audiencia de la televisión autonómica. À Punt

À Punt cierra el verano de 2026 con su mejor registro de audiencias de los últimos cuatro años. Un total de 2.400.000 espectadores de la Comunitat Valenciana, lo que representa el 45,5 % de la población autonómica, han sintonizado la cadena pública durante el periodo estival para informarse y entretenerse.

A pesar del descenso generalizado en el consumo televisivo global durante las vacaciones, la cadena pública autonómica ha logrado registrar un 2,5 % de share en julio y un destacado 3,1 % en el mes de agosto, logrando una media estival del 2,8 %.

Este gran resultado consolida la tendencia ascendente que À Punt ya venía demostrando en el año previo. Durante el cierre de 2025, la televisión pública se consagró como la cadena generalista que más creció en la Comunitat Valenciana, con un aumento del 15,4 % de su audiencia y una cuota de pantalla anual del 3,0 %.

Aquel año, un total de 4.511.000 espectadores únicos conectaron con el canal, un crecimiento impulsado fuertemente por mercados clave como la provincia de Alicante, que en septiembre de 2025 disparó su audiencia un 41 % respecto al año anterior.

La actualidad y la información meteorológica se mantienen como el principal motor de À Punt. Durante el verano de 2026, el departamento de Informativos realizó un gran esfuerzo de cobertura marcado por incendios, olas de calor, terremotos o el eclipse solar. La cadena emitió 80 avances extraordinarios y sumó cerca de 50 horas adicionales de programación informativa de actualidad.

Como resultado, el informativo NTC Migdia obtuvo un 7,2 % de cuota media entre julio y agosto. Esta cifra da continuidad al gran rendimiento de los informativos en 2025, cuando NTC Migdia promedió un 7,8 % anual (subiendo al 9,6 % los fines de semana).

Las emisiones más vistas del verano de 2026 volvieron a ser informativas. El NTC Nit del 8 de agosto alcanzó un sobresaliente 13,8 % de cuota y 159.000 espectadores únicos, mientras que el NTC Migdia del 12 de julio anotó un 14,8 % de cuota de pantalla. El seguimiento del incendio en la Devesa del Saler el 27 de agosto llevó a la cadena a lograr un 5,3 % de cuota diaria, impulsado por el NTC Nit de esa jornada que cosechó un 10,7 %.

El entretenimiento y el deporte completan el éxito estival. La emisión más seguida de todo el verano fue de carácter deportivo: el partido del Trofeu Taronja del 8 de agosto entre el València CF y el Newcastle United, que registró un 12,4 % de cuota y 279.000 espectadores únicos. Este partido ayudó a que la cadena alcanzase un 4,9 % de media diaria ese sábado.

Por su parte, la Finestra Esportiva promedió un 6,6 % de cuota estival, destacando el amistoso Valencia-Castelló del 25 de julio con un 7,9 %. Este tipo de retransmisiones ya habían demostrado su eficacia en 2025, año en el que las citas deportivas y festivas apuntalaron la parrilla diaria.

El concurso Atrapa’m si pots llegendes, presentado por Òscar Tramoyeres, se consolidó en la sobremesa estival con un 4,9 % de cuota y 78.000 espectadores de media. Este formato derivado ya había comenzado su andadura con éxito en septiembre de 2025 con un 5,4 % de cuota de pantalla.

Las retransmisiones de fiestas locales y la información taurina también han sido pilares de audiencia fundamentales. Las corridas de toros registraron un 5,4 % de cuota media en verano, lideradas por la retransmisión de la Fira de Sant Fermí del 11 de julio con un 10,1 % y 141.000 espectadores únicos. Esta apuesta taurina se inició en la Fira de Fogueres del 24 de junio de 2025, cuando cosechó un 5,7 %.

Finalmente, la cobertura de los desfiles de Moros i Cristians de Orihuela y de la Vila-Joiosa aportó un sólido 3,9 % de cuota en el prime time estival. Además, la retransmisión especial del eclipse solar el 12 de agosto a través de Està passant Comunitat Valenciana elevó la tarde al 6,2 %, ayudando a cerrar el día con un 4,7 % diario.

Con este balance histórico, À Punt consolida su propuesta de proximidad y reafirma la solidez de sus pilares informativos y de entretenimiento en la que presentará próximamente los nuevos programas para seguir creciendo dentro del panorama de la televisión en la Comunitat Valenciana.