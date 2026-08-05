Vanessa, de controladora aérea a reconstruir su vida en un pueblo de Alicante acogiendo a viajeras

¿Cómo se reconstruye una vida? Vanessa lo ha vivido en primera persona, pasando de ser controladora del tráfico aéreo en aeropuertos internacionales a acoger viajeras de distintas nacionalidades en un pequeño pueblo de Alicante.

Su historia es una de las que cuenta María José Berbegall en el programa Entre els nostres, que emite la televisión pública de la Comunitat Valenciana. La presentadora va hasta Agost, en el corazón de la provincia, para contar lo que allí hace la protagonista de la nueva entrega de este programa.

Vanessa nació en la República Democrática del Congo y se considera ciudadana del mundo tras haber residido en distintos países. Después de superar momentos personales muy difíciles y convivir con un diagnóstico de cáncer, decidió establecerse en el pueblo donde años antes había echado raíces su padre.

En el avance del programa destacan que Vanessa ha encontrado en Agost una nueva forma de vivir. Se ha implicado en la vida cultural, está enamorada de la cerámica que allí se elabora y aseguran que se ha convertido en una vecina muy querida.

El contacto con las viajeras de distintas nacionalidades le permite seguir abriéndose al mundo sin salir de casa, mientras afronta la enfermedad con optimismo y la que destacan como una admirable actitud ante la vida.

Su historia es una de las dos que presenta Berbegall en este programa de À Punt que se emitirá este viernes 7 de agosto a las 21:45 horas. La otra se centra en un maestro de los arroces que llegó desde China.

Binhui Jiang vino a vivir a Valencia en 2004. Seguía entonces el camino que décadas antes habían emprendido otros vecinos de su pueblo. Lo que comenzó como una aventura para construir un futuro mejor se ha convertido en una historia de plena integración, como valoran desde el programa.

Emprendedor y apasionado de la gastronomía del territorio, Binhui ha hecho de los arroces su gran especialidad. Sus platos le han valido importantes reconocimientos en concursos gastronómicos, entre ellos un segundo puesto en un prestigioso concurso internacional de paella valenciana.

A este suma otros galardones en especialidades tan emblemáticas como la fideuà, el arroz amb fesols i naps o el all i pebre. Su familia, el Valencia Basket y la pilota valenciana forman también parte de una vida profundamente arraigada a la cultura valenciana.

Sus historias representan el ideario que encara el programa Entre els nostres, en el que buscan historias de personas que llegaron a la Comunitat Valenciana desde otros países y que hoy ya forman parte de la sociedad. María José Berbegall da así un giro en su trayectoria como reportera televisiva ya que durante una década ha recorrido el mundo presentando los testimonios de los valencianos que viven fuera.