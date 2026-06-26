Eduard Fernández completa el trío de Faros de Plata del 38º Festival de Cine de l’Alfàs del Pi

El actor Eduard Fernández nos recibe en una sala del Palace para hablarnos de Anatomía de un instante... y de sus mujeres inspiradoras. Nieves Díaz.

El reconocido actor catalán Eduard Fernández ha sido anunciado como el tercer y último galardonado con el Faro de Plata en la trigésima octava edición del Festival de Cine de l’Alfàs del Pi. Fernández, quien cuenta en su haber con cuatro premios Goya y fue distinguido con el Premio Nacional de Cinematografía en 2025, se une así a la zaragozana Luisa Gavasa y al veterano Miguel Rellán en la terna de homenajeados de este año.

La revelación del nombre de Fernández tuvo lugar durante la presentación oficial de la edición en la emblemática calle Cine Roma. En el acto que recoge Efe han participado el director del Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca, José Mancebo; el director general de Innovación de la Generalitat Valenciana, Juan José Cortés; el alcalde de l'Alfàs del Pi, Vicente Arques; y el director del certamen, Luis Larrodera.

Larrodera destacó la importancia de los premiados, afirmando que se trata de "tres nombres fundamentales de la interpretación española" que representan el talento y la dedicación a la profesión. Los tres actores recibirán el calor del público durante la gala inaugural, que se celebrará el viernes 4 de julio a las 22:00 horas en el auditorio de la Casa de Cultura, bajo la conducción de Agustín Jiménez.

"Turismo es todo"

Este anuncio llega tras el reciente encuentro celebrado en Casa Mediterráneo el pasado 8 de junio, donde el municipio presentó su año cultural. En dicho evento, el alcalde Vicente Arques subrayó que el festival, que cumple 38 años, está plenamente normalizado en la estrategia de la localidad, reafirmando que "hoy turismo es todo".

Desde la organización se ha puesto en valor el impacto económico y social de estos encuentros, que funcionan como "herramientas estratégicas" para proyectar la imagen del territorio y dinamizar la economía local.

Según Larrodera, el festival trasciende lo cinematográfico, logrando una integración total con la población que incluso ha llevado a algunos invitados a fijar su residencia en el municipio.

De los mayores en premios

El festival se desarrollará del 4 al 12 de julio, con una programación que incluye 35 largometrajes y cerca de 50 cortometrajes. Los mejores optarán a 9.500 euros en premios, lo que destacan sus organizadores lo consolida como uno de los certámenes de cortos más importantes del país.

Más allá de las pantallas, habrá actividades paralelas como una noche de humor con Susi Caramelo y un desfile de moda sostenible inspirado en Sorolla.

La clausura, prevista para el 11 de julio y presentada por Arantxa Treus, servirá para entregar los premios a los cortometrajes ganadores y nombrar a la actriz alicantina Vanesa Romero como Embajadora del Festival, en reconocimiento a su trayectoria y vínculo con el certamen.