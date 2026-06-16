Fermín Crespo deja la dirección de Ciudad de la Luz tras devolver los estudios al "pleno rendimiento" internacional

Fermín Crespo ha anunciado este lunes el cierre de su etapa como director de la Sociedad Proyectos para la Transformación Digital (SPTD), entidad desde la que ha liderado el relanzamiento de los estudios de cine de Ciudad de la Luz en Alicante. El directivo de Elche se despide asegurando que lo hace con "el corazón lleno de gratitud y la satisfacción del deber cumplido".

Crespo asumió el cargo en septiembre de 2023, sustituyendo a Antonio Rodes, con el encargo del Consell dirigido entonces por Carlos Mazón de liderar una "nueva etapa" para reposicionar los activos de la empresa pública. Poco menos de tres años después, el exdirector afirma haber cumplido su compromiso de "devolver estos estudios al lugar que se merecen".

En su balance de despedida, Crespo destaca cuatro hitos fundamentales que marcan su legado en el complejo cinematográfico alicantino. En primer lugar, subraya que los estudios han alcanzado un "pleno rendimiento". Y destaca que están llenos durante todo el ejercicio con producciones de primer nivel internacional. Entre ellas y en este periodo brillan la llegada de Marvel, Disney, Netflix y directores como Amenábar.

A este éxito operativo suma la solidez financiera. Según el ya exdirector, la empresa cierra esta etapa con "unos magníficos resultados económicos". Además, Crespo pone en valor el "prestigio renovado" de la marca a nivel global y la modernización del proyecto, que incluye el reciente lanzamiento de una nueva página web.

"Mirando atrás, me siento profundamente orgulloso de lo que hemos conseguido", ha señalado el directivo, quien también ha querido reconocer que "nada de esto habría sido posible sin el apoyo incondicional recibido por parte del Consell, de las instituciones, del sector y, sobre todo, de un equipo humano que ha trabajado de forma ejemplar".

El motivo de su salida responde a una llamada profesional de su ámbito de origen. Fermín Crespo, quien antes de su nombramiento era socio director de la consultora Atama y contaba con una dilatada trayectoria en Coepa y en la docencia universitaria, ha decidido retomar su actividad previa.

"Ahora, el deber me llama. Regreso a mi empresa de origen, donde me necesitan especialmente en este momento para afrontar nuevos e importantes desafíos", ha explicado. Crespo asegura que se marcha con una "mochila cargada de aprendizajes" tanto profesionales como personales.

El futuro de la Ciudad de la Luz

La labor de Crespo no se limitó únicamente al cine; bajo su responsabilidad se encontraban proyectos clave como el Distrito Digital, el plan de usos de Benidorm-Finestrat, y la gestión de infraestructuras culturales en Torrevieja y Benidorm.

En su adiós, ha dedicado unas palabras de aliento a los productores y al equipo técnico que continúa en las instalaciones de Aguamarga. "Estoy convencido de que las pantallas de todo el mundo seguirán brillando con la luz de estos estudios", ha concluido, deseando el mayor de los éxitos para la nueva etapa que ahora comienza la entidad.

La Generalitat, como apuntan a EL ESPAÑOL desde la Conselleria de Industria, espera a que se oficialice la salida de Crespo para anunciar a la nueva persona que se encargue de estas instalaciones. Su mayor reto será afrontar el fin del larguísimo proceso de selección de una gestora, que aún sigue impugnado por una de las productoras.