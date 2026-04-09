El día que Tom Cruise puso sus ojos en Alicante: el rastro del actor que marcó el inicio del 'boom' de Ciudad de la Luz

El actual renacimiento de Ciudad de la Luz como aspirante a gran plató del Mediterráneo no es fruto de la improvisación. Detrás del goteo constante de producciones que este 2026 prometen llenar los estudios de Agua Amarga, existe un historial de "tanteos" por parte de las grandes estrellas de Hollywood. Uno de los más significativos, fue el paso silencioso de Tom Cruise por la provincia de Alicante.

Ocurrió en octubre de 2024. Aquella visita exprés, y que hoy cobra un nuevo valor, la realizó el actor y también productor gracias a su jet privado. Marcada por la máxima discreción, afianzaba que Alicante volvía a estar en el radar de los grandes estudios norteamericanos tras diez años de cierre administrativo y sanciones de la Unión Europea.

Aunque en aquel momento la visita de unas pocas horas se manejó con total hermetismo, el rastro de Cruise en Alicante se interpreta hoy como un ejercicio de búsqueda de localizaciones que sentó las bases del actual "efecto llamada".

Ese 2024 la provincia de Alicante entraba en el universo Marvel gracias a Sony y el rodaje de Venom 3, el cierre de la trilogía del enemigo de Spiderman. El protagonista de Maverick, conocido por supervisar personalmente cada escenario de sus películas, puso el foco en una provincia que ofrece lo que pocos lugares en el mundo: un foso de agua de última generación a escasos minutos de un aeropuerto internacional.

Un año muy intenso también para Cruise, que seguía embarcado en Misión Imposible: Sentencia Final. La última entrega de la serie se convirtió en una de las producciones más caras de la historia por un largo rodaje interrumpido por huelgas con base en Reino Unido y otros puntos de Europa. En ese mismo país rodaría meses más tarde Digger, la comedia de Alejandro Iñárritu que estrenará este año.

Desde aquel movimiento en 2024, el trabajo por la atracción de grandes rodajes en Ciudad de la Luz ha sido imparable. Un objetivo que rompía con la primera etapa de los estudios que soñó Luis García Berlanga y que solo trajeron como súperproducción a Astérix en los Juegos Olímpicos en 2008.

¿Qué juega a favor de Ciudad de la Luz? El fin de las restricciones de la competencia permitió que los estudios reabrieran con seguridad jurídica. Así se reivindicaba una inversión en tecnología con la que la apuesta audiovisual de la Generalitat lucha de tú a tú frente a otros estudios del sur de Europa.

Si bien la gestión de los estudios ha sido (y sigue siendo) un quebradero de cabeza por un concurso abierto y luego anulado, tras el interés inicial de figuras como Cruise, han llegado rodajes de Netflix, Amazon y grandes productoras europeas. De hecho, de la primera salió una de las películas más vistas que se han rodado aquí, En las profundidades del Sena.

Lo que en 2024 fue una escala técnica de unas horas, hoy se ha transformado en contratos de larga duración. La "semilla" que plantaron visitas de este calibre ha germinado en un 2026 donde Alicante ya no es solo un destino turístico, sino una pieza que compite en el engranaje del cine global. La mejor prueba de ello es que Disney traerá la versión live action de Enredados a la Comunitat Valenciana, posiblemente en junio.

Aquel paso de Tom Cruise por la terminal de vuelos privados de El Altet fue, en realidad, el prólogo de la noticia que hoy vive la ciudad: Alicante ya no solo sueña con Hollywood, sino que ya habla su mismo idioma.