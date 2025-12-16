Rosalía Mayor será la presidenta sustituta del consejo de la televisión pública de la Comunitat Valenciana

Cambios en la cúpula de À Punt. La salida de Vicente Ordaz, que pasará a asumir la Secretaría Autonómica de Comunicación, deja libre la presidencia de la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana. Y ahí es donde este lunes han elegido a Rosalía Mayor como presidenta sustituta.

La periodista estará en el cargo de la entidad hasta que se nombre un nuevo presidente. Rosalía es una de las profesionales más reconocidas en las comarcas del sur ya que es la presidenta de la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante.

En ella ha hecho bandera de la importancia de la educación digital en el consumo de noticias para evitar la propagación de noticias falsas. Cuando entró en este cargo en 2019 se convirtió en la primera mujer en ocupar este puesto después de 120 años de historia de la entidad.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en la rama de Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, la carrera de Rosalía Mayor ha estado muy vinculada al diario ABC. En este mismo hizo su posgrado, tras el cual fue a una estancia de un año en los Estados Unidos para trabajar posteriormente como directora en la revista Alimentación y Bebidas.

Desde 1993 hasta 2019 Mayor ha colaborado en la edición de ABC de Alicante redactando reportajes de medioambiente, ecología y sociedad. A esta actividad sumó la dirección durante ocho años de las revistas Canelobre y El Salt publicadas por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, dependiente de la Diputación de Alicante.

El arraigo en la ciudad de esta profesional nacida en Almería lo demuestra el título de Alicantina de Adopción que recibió en 2015 de manos de la Diputación de Alicante. Ese mismo año fue también presidenta del jurado de la Bellea del foc y en 2019 ganó el Premio Aula de la Mujer por su trayectoria profesional.

La nueva presidenta sustituta del Consejo de Administración pasó a formar parte de esta entidad en 2024 y colabora con asiduidad con varios medios de comunicación, entre ellos el diario Información.

En esa misma sesión celebrada en Burjassot el consejo ha aprobado un convenio de colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia.

Con él pretenden fomentar la investigación y desarrollo de sistemas inteligentes avanzados para la accesibilidad, catalogación e indexación de contenidos textuales, radiofónicos y audiovisuales. El objetivo es facilitar así la superación de barreras vinculadas a escenarios de discapacidad.

Finalmente, el consejo ratificó la contratación del servicio de seguridad y vigilancia del centro de producción de programas de Burjassot y en las unidades móviles para retransmisiones de informativos, programas y deportes de la corporación audiovisual.