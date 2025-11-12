Ximo Rovira y Gemma Juan, la pareja perfecta de la radio en la Comunitat Valenciana: "Un regalo de la vida y profesión"

La radio une de nuevo a los presentadores Ximo Rovira y Gemma Juan esta temporada. De presentar el Bon dia Comunitat Valenciana en las mañanas pasan a la revista de la tarde de las ondas con La vesprada de À Punt: "Un regalo de la vida y la profesión".

La intensa experiencia matinal en la que demostraron la química patente entre ambos la trasladan a la radio. En este nuevo formato que abrió primero Gemma Juan a finales del curso anterior llegan "con ganas de hacer" y de cumplir el deseo de "volver a coincidir", como cuenta la locutora.

La oportunidad de trabajar juntos de nuevo la describen en un descanso a las afueras del estudio en Burjassot como algo excepcional. "Fue un regalo, un regalo de la vida y de la profesión", valora Ximo respecto a esta nueva etapa.

Las cuatro horas de directo de las mañanas se convierten en tres diarias de lunes a viernes, de 16 a 19. Si la convivencia diaria en televisión fue "maravillosa", ambos consideran que fue "una suerte" estar a gusto en esas circunstancias.

La vesprada de À Punt lo consideran "el proyecto perfecto". Una revista diaria en la que tratan todo tipo de temas y apoyados por el equipo de profesionales de la casa.

En él demuestran que su sintonía funciona tanto a través de las pantallas como de las ondas. "No es fácil presentar en televisión, ni es fácil combinar [la radio]. La radio es tan improvisada, directa, es una aventura cada día", explica Ximo.

Conectando historias

El objetivo principal del programa es múltiple: por un lado, quieren ofrecer información en directo de la "actualidad rabiosa" que necesita el público. Por otro lado, buscan la divulgación.

La radio permite un tipo de conexión más íntima y emocional. De hecho, recuerdan que este formato tiene una "esfera emocional" distinta a la televisión. Y se miran antes de confesar abiertamente que "somos sentimentales".

El magacín se concibe como "una conversación de confianza" con la audiencia. Buscan la respuesta del público a través del estudio y el teléfono social.

Famosos y anónimos

Para lograr este equilibrio informativo y emocional, el programa recibe a una gran variedad de invitados. Quieren tener divulgación y también dar entretenimiento con los "vips, cantantes y escritores famosos" que reciben.

Y si los nombres conocidos les funciona y gustan, también valoran profundamente a los invitados locales y anónimos. Se reciben a "los no famosos porque son de la 'terreta' y tienen un valor importante", y a aquellos "testimonios anónimos pero que tienen historias especiales".

La esencia de la radio, como definen los presentadores, es "una manera de contar historias a través de la voz, de la palabra, de la música".

Esta labor requiere presentadores "fogueados" y "experimentados", en un formato que también busca ofrecer un "servicio público". Al final, "la radio efectivamente es como un coral y cada uno pone una voz" para crear la melodía del programa.