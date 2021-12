Lorenzo Silva en Alicante: "Habría que hacer una serie buena sobre cómo acabó ETA, pero no interesa"

Escritor de éxito y reconocido guionista, Lorenzo Silva tiene claro que prefiere el papel a la pantalla para plasmar sus ideas. Y más después de las diferentes experiencias que ha tenido en una industria audiovisual demasiado interesada por el algoritmo. Ahí critica que se rechace abordar asuntos claves en la historia de España como la derrota de Annual o el fin de ETA. De esa relación entre pantalla y cine hablará este martes en la Universidad de Alicante.

Antes de pasar por el aula Magna de Filosofía y Letras, avanza estos temas de la que considera que es "una relación completamente accidental". "Me gusta el cine como espectador pero considero que mi territorio es la literatura", asegura. Y lo afirma con conocimiento de causa.

Con decenas de libros y guiones, "y cuanto más conozco tanto uno como otro, más convencido estoy de que mi territorio natural es la literatura, que es el ideal" porque "presenta muchísimas ventajas en muchísimos aspectos: desde la libertad, independencia, a llevar los proyectos por ti mismo".

Esos tres conceptos que girarían sobre lo mismo son "lo que más marca claramente la diferencia, porque en el audiovisual dependes de la gente que pone el dinero". En este punto, añade, "a esta gente le gustan tres cosas y, o haces esas tres cosas o estás muerto. Y además esas tres cosas van variando. Si tienes inquietud y te gustan cosas muy variopintas, como es mi caso, y si te gustan cosas que no están de moda, como también es mi caso, en el audiovisual lo pasaría fatal".

Lo que se elige

El salto a la gran pantalla se convierte entonces en una prueba de acceso al contenido que se puede popularizar. Y es que, pese a la multiplicación de soportes con las plataformas de pago, "el audiovisual contemporáneo está muy mediatizado por el algoritmo, muy dirigido a cierto tipo de historias".

¿Qué sucede entonces? Que llegan creadores como Silva con guiones bajo el brazo y se encuentra con respuestas como 'esta historia es demasiado oscura o amarga' y 'buscamos cosas más amables, ligeras, para un público más joven'. Frente a eso, que reitera que lo acepta deportivamente, tiene claro que hay que dirigir los esfuerzos por otro camino.

Ahí Silva señala también que esa independencia que le otorga su posición como autor le permite recuperar esas ideas "que a la gente del audiovisual no les ha interesado y a mí me interesaban mucho". Y es en los libros donde ha encontrado a decenas de miles de lectores a los que les ha gustado. "¿Para qué voy a perseverar en un mundo que espera otras cosas?", se pregunta.

La mirada sobre ETA

"Aquí habría que hacer una serie buena de ficción sobre cómo se acabó con ETA, pero no. Hacemos series de etarras, empatizando con las etarras, con lo que sufren los etarras. Y me parece muy bien, parece que eso es lo único que se quiere hacer, es lo que se ha hecho. Diálogo con las víctimas, siempre que sean vascas… Ya si metes guardias civiles o policías, arrugan la nariz. No quieren. ¿Y quién acabó con ETA? ¿O es que ETA, de repente, entraron en razón? No, los detuvieron a todos. ¿Y quién los detuvo? Eso no lo quieren contar. Y lo digo así de claro".

