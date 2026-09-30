Luis Zaragoza en su exposición 'Plantoj' hasta el 18 de octubre en el Museo de Aguas.

Luis Zaragoza en su exposición 'Plantoj' hasta el 18 de octubre en el Museo de Aguas. Laurine Maurice

Cultura

El Museo de Aguas dedica una semana al arte, la naturaleza y la memoria con dos propuestas culturales alicantinas

El espacio acoge la mesa redonda “El Arte y la Naturaleza” el día 1, y la puesta de largo de la obra “101 valencianos: ¿héroes o villanos?” el viernes día 2.

Más información: El Museo de Aguas de Alicante llena la ciudad de cultura en el último cuatrimestre de 2026

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Alicante
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El Museo de Aguas de Alicante vuelve a demostrar que la cultura puede ser tan diversa como necesaria.

Esta semana, el recinto acoge dos propuestas que van de la reflexión ecológica a la literatura con vocación solidaria, consolidando su papel como punto de encuentro para el debate, la creación y la memoria colectiva.

Jueves 1 de octubre

Cuando el arte mira a la naturaleza. La semana arranca con la mesa redonda “El Arte y la Naturaleza”, una cita pensada para quienes quieren entender cómo la creación plástica dialoga con el mundo vegetal. La moderará Luis Zaragoza, artista y diseñador detrás de la instalación multisensorial PLANTOJ, que se puede visitar hasta el 18 de octubre en los Pozos de Garrigós.

Los protagonistas de la agenda cultural del último cuatrimestre de 2026.

Le acompañan dos voces clave del ecosistema cultural alicantino:

Por un lado, Begoña Martínez Deltell, fundadora de Galería Aural, que aportará su visión sobre el arte contemporáneo en la región.

Y por otro, Miriam Martínez Guirao, artista e investigadora especializada en los vínculos entre arte, botánica y ecología.

El coloquio, que comienza a las 18:00 horas, servirá para repasar hitos y tendencias actuales en la representación y conservación del entorno natural desde una mirada estética.

Viernes 2 de octubre

Historia, memoria y solidaridad en 101 valencianos. Al día siguiente, el protagonismo lo toma la literatura con la presentación del libro “101 valencianos: ¿héroes o villanos?”, una obra divulgativa que recorre la memoria colectiva a través de relatos breves.

La presentación correrá a cargo de dos de sus autores, los alicantinos Mateo Darrán y F. J. Cuerva, junto a Salvador Raga, director de Editorial Vinatea y responsable del proyecto.

El encuentro, programado para las 19:00 horas, tiene además un marcado carácter solidario: los beneficios de la obra se destinarán a apoyar a los afectados por la DANA.

Cultura abierta y sin barreras

Ambas actividades son gratuitas y están abiertas al público hasta completar aforo.

Con esta doble propuesta, el Museo de Aguas reafirma su apuesta por una programación que mezcla el debate medioambiental, la creación artística y la divulgación histórica con compromiso social.