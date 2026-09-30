Luis Zaragoza en su exposición 'Plantoj' hasta el 18 de octubre en el Museo de Aguas. Laurine Maurice

El Museo de Aguas dedica una semana al arte, la naturaleza y la memoria con dos propuestas culturales alicantinas

El Museo de Aguas de Alicante vuelve a demostrar que la cultura puede ser tan diversa como necesaria.

Esta semana, el recinto acoge dos propuestas que van de la reflexión ecológica a la literatura con vocación solidaria, consolidando su papel como punto de encuentro para el debate, la creación y la memoria colectiva.

Jueves 1 de octubre

Cuando el arte mira a la naturaleza. La semana arranca con la mesa redonda “El Arte y la Naturaleza”, una cita pensada para quienes quieren entender cómo la creación plástica dialoga con el mundo vegetal. La moderará Luis Zaragoza, artista y diseñador detrás de la instalación multisensorial PLANTOJ, que se puede visitar hasta el 18 de octubre en los Pozos de Garrigós.

Le acompañan dos voces clave del ecosistema cultural alicantino:

Por un lado, Begoña Martínez Deltell, fundadora de Galería Aural, que aportará su visión sobre el arte contemporáneo en la región.

Y por otro, Miriam Martínez Guirao, artista e investigadora especializada en los vínculos entre arte, botánica y ecología.

El coloquio, que comienza a las 18:00 horas, servirá para repasar hitos y tendencias actuales en la representación y conservación del entorno natural desde una mirada estética.

Viernes 2 de octubre

Historia, memoria y solidaridad en 101 valencianos. Al día siguiente, el protagonismo lo toma la literatura con la presentación del libro “101 valencianos: ¿héroes o villanos?”, una obra divulgativa que recorre la memoria colectiva a través de relatos breves.

La presentación correrá a cargo de dos de sus autores, los alicantinos Mateo Darrán y F. J. Cuerva, junto a Salvador Raga, director de Editorial Vinatea y responsable del proyecto.

El encuentro, programado para las 19:00 horas, tiene además un marcado carácter solidario: los beneficios de la obra se destinarán a apoyar a los afectados por la DANA.

Cultura abierta y sin barreras

Ambas actividades son gratuitas y están abiertas al público hasta completar aforo.

Con esta doble propuesta, el Museo de Aguas reafirma su apuesta por una programación que mezcla el debate medioambiental, la creación artística y la divulgación histórica con compromiso social.