Un juzgado abre causa penal contra el alcalde de Villena por el robo del tesoro

El caso del histórico asalto al Museo de Villena (MUVI) ha dado el salto definitivo a la vía penal. La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villena ha dictado este martes una resolución por la que se da inicio a las investigaciones judiciales.

En el auto judicial al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la jueza Marina Vallés Arróniz decreta formalmente la apertura del procedimiento tras la recepción de la correspondiente denuncia sobre la custodia del patrimonio desaparecido.

Las actuaciones se dirigen contra los máximos responsables políticos y técnicos de este municipio en el interior de la provincia de Alicante. Y el primero de ellos es el alcalde socialista de la localidad, Fulgencio José Cerdán Barceló. En esa misma lista aparece la directora del MUVI, Laura Hernández Alcaraz y la concejala María Server Cambra, así como la "persona responsable de seguridad" del recinto municipal.

El procedimiento se desencadena a raíz de la acción emprendida por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho y la Lucha contra la Corrupción. La entidad acude al juzgado representada por la procuradora Beatriz Llorente Sánchez y bajo la dirección letrada del abogado Víctor Manuel Soriano i Piqueras.

En los fundamentos de derecho de la resolución, la magistrada establece de forma tajante la necesidad de abrir el proceso penal. "Las actuaciones recibidas deben incoarse como diligencias previas, a tenor de lo dispuesto en el artículo 774 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr)", señala el texto judicial.

Respecto a la tipificación penal inicial de los hechos analizados, el auto precisa que la denuncia hace referencia a la "posible existencia de un delito de daños por imprudencia que, en todo caso, estaría comprendido en el ámbito del procedimiento abreviado".

La apertura del procedimiento llega horas después de que el Ayuntamiento de Villena haya puesto en marcha una comisión en la que analizarán el proceso de musealización del edificio ya que era una antigua fábrica, las medidas de seguridad de la colección y las condiciones que permitieron su apertura.

Para el desarrollo de la instrucción, la jueza acuerda en primer término "incoar diligencias previas". Y como primera medida concreta de la investigación, el juzgado dispone "dar traslado al Ministerio Fiscal para que informe sobre la procedencia del sobreseimiento de la causa".

El auto notificado no es firme y contra el mismo cabe interponer "recurso de reforma en el plazo de los 3 días siguientes a su notificación y/o recurso de apelación, subsidiariamente o por separado en el plazo de los 5 días".

El robo del tesoro

El tesoro al que da nombre la ciudad es una impresionante colección de objetos de oro que un grupo de ladrones se llevaron en un minuto y medio. Fue en la madrugada del pasado 27 de agosto y se desconoce aún su paradero y se teme que se haya fundido simplemente por el valor de los casi 10 kilos de oro de gran pureza.

Esta vajilla descubierta en 1963 y conservada desde entonces en esta localidad es la más importante de España de su tipo y la segunda de Europa. Estas piezas datan de la Edad de Bronce y como han explicado los expertos en las últimas semanas se trata de un conjunto arqueológico que "tiene un valor incalculable".

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