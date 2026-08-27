Cinco personas en un minuto y medio: así ha sido el robo de uno de los mayores tesoros de oro de Europa

Parte de las piezas que conforman el Tesoro de Villena, antes de su robo. M. H.

En tan solo un minuto y medio una banda de cinco ladrones ha conseguido robar uno de los mayores tesoros de oro de Europa. Una acción bien estudiada que sigue el patrón de otro robo reciente, el del museo provincial de Albacete.

A las 5:20 de la madrugada de este jueves recibían el aviso del asalto al museo de Villena, según ha podido saber EL ESPAÑOL. En apenas 90 segundos los ladrones conseguían entrar y salir del recinto, situado a las afueras de esta pequeña ciudad en el interior de la provincia de Alicante.

La banda había aprovechado para despistar a los efectivos locales de seguridad haciendo saltar otra alarma antes, la del polideportivo municipal. De esa forma se aseguraban poder actuar con la rapidez estudiada en el museo.

A partir de ahí los efectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han estado comprobando cómo han entrado al edificio y cuáles son exactamente las piezas que se han robado.

El llamado Tesoro de Villena es un conjunto de casi 10 kilos de oro de gran pureza, y más de 600 gramos de plata. Su valor obviamente va más allá del peso de los metales preciosos al tratarse de unas piezas descubiertas en 1963 que datan de la Edad de Bronce.

En 2024 la ciudad había inaugurado el Museo de Villena, MUVI, un centro con el que han optado este 2026 a ser el Museo Europeo del Año.

La preocupación en los museos españoles está aumentando con esta serie de asaltos dirigidos a robar su patrimonio. Como indica un experto a este medio, "los museos no son bancos". Eso se traduce en que "aunque se cumplan todos los parámetros del mundo, no son entes militares".

A eso se suma otro factor, como recuerda el experto, cuando los bancos ya no tienen dinero físico, los recintos que lo exponen a la vista de todo el mundo se convierten en los nuevos objetivos. "Son lugares muy estudiables y a los que te puedes acercar", recuerda.

Noticia en actualización

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