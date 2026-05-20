Hallan un busto de la época altoimperial romana, uno de los mayores descubrimientos escultóricos realizado en Alicante

Las excavaciones realizadas dentro de las obras de regeneración de la playa de la Almadraba, que está realizando el Ayuntamiento de Alicante, han sacado a la luz un hallazgo cultural e histórico de valor incalculable. Se trata de un busto del siglo I-II, de la época romana altoimperial. La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha afirmado que “se trata de una cabeza romana de gran calidad artística y en un óptimo estado de conservación que, según los técnicos, representaría probablemente a la diosa Venus”.

Además, ha señalado que “para que nos hagamos una idea podemos estar hablando de uno de los más importantes hallazgos en toda la historia en Alicante y provincia de una escultura romana”.

Beldjilali ha explicado que “al tratarse de unas obras que se están acometiendo para la regeneración de la playa de la Almadraba, lo primero que se hace es una excavación al tratarse de una zona arqueológica, donde ya se ha encontrado una villa romana”. “En el transcurso de la misma, justo en una zona aledaña – ha añadido la concejala de Cultura- se ha encontrado esta cabeza romana de mármol blanco de gran valor, que debió estar en casa de algún destacado ciudadano romano”.

El jefe de Patrimonio Integral del Ayuntamiento, José Manuel Pérez Burgos, ha precisado que “el busto presenta un peinado de influencia helenística, con el cabello ondulado recogido hacia atrás con raya en medio siguiendo el modelo idealizado de representaciones de divinidades como la Afrodita griega o la Venus romana”. “La cronología por tanto, a falta de un informe más exhaustivo, tanto por el estilo como por el contexto se enmarcaría entre el siglo I y II después de Cristo”.

Las medidas de la pieza son 22,22 centímetros de alto y 19,78 de ancho y a priori sería la escultura de una cabeza como las que se colocaban en peanas en las casas patricias romanas.

La época del emperador César Augusto supuso una fuerte expansión de las fronteras del Imperio Romano y trajo la Pax Romana y una época de gran efervescencia cultural. La diosa Venus, y su equivalente griega Afrodita, era considerada en el Imperio la madre del pueblo romano y representaba el amor, la belleza y la fertilidad.

El Ayuntamiento de Alicante trabaja en la recuperación y puesta en valor de un nuevo yacimiento arqueológico en La Almadraba, donde se han encontrado restos de una villa romana vinculada a Lucentum, que estuvo operativa entre los siglos III a.C y IV d. C.. Se trata de una zona en la que ya se habían realizado algunas catas arqueológicas en 2009, que ahora se están completando y ampliando en el marco del proyecto de reurbanización del entorno de La Almadraba.

Como resultado de estos trabajos, se han encontrado cimentaciones de viviendas y estancias pertenecientes a una villa romana de carácter marítimo, abundantes restos de cerámica, algunos de ellos muy bien conservados, y monedas de la época. Aún se están ultimando los trabajos de excavación y de gabinete por parte de la empresa especializada Arpa Patrimonio, con la supervisión del departamento municipal de Patrimonio Integral.

La concejal de Alicante con el busto romano hallado en la ciudad. Ayuntamiento de Alicante

Todo este proyecto de reurbanización y regeneración del entorno de La Almadraba está incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y, en concreto, del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destino, financiado con fondos europeos Next Generation.