Cinco conciertos imprescindibles en el ADDA en abril: del Barroco en femenino a los cuentos de Grimm

Abril llega cargado de música al ADDA de Alicante, que propone cinco citas muy distintas entre sí para disfrutar de la experiencia del directo, desde el repertorio barroco y el gran sinfonismo familiar hasta la intimidad de la música de cámara.

A lo largo del mes, el Auditorio de la Diputación de Alicante alternará espectáculos con jóvenes talentos del metal, un gran nombre del piano español, una mirada diferente al Barroco en femenino, un espectáculo familiar inspirado en los cuentos de Grimm y un viaje camerístico de Beethoven a Brahms. La programación se reparte entre la Sala Sinfónica y la Sala de Cámara, con horarios de tarde orientados al público general y familiar.

El 10 de abril, a las 19:00 horas, la Sala Sinfónica acoge al Ensemble Brass Academy Alicante, formación ligada a la Brass Academy Alicante, centro de referencia especializado en la enseñanza y difusión de los instrumentos de viento metal. Creado en el entorno de esta academia, el conjunto reúne a estudiantes avanzados y músicos ya profesionales en programas que combinan exigencia técnica, potencia sonora y un trabajo muy cuidado del color instrumental.

En el ADDA presentarán un repertorio pensado para mostrar la versatilidad del metal, desde páginas de gran brillantez hasta momentos de mayor lirismo, con una puesta en escena que acerca este repertorio a todo tipo de públicos. Las entradas están disponibles a través de la web del auditorio, en el apartado de conciertos de Ensemble Brass Academy Alicante.

La música se traslada el 11 de abril a la Sala de Cámara, también a las 19:00 horas, con el recital de Albert Guinovart, pianista y compositor barcelonés de amplia trayectoria en los escenarios y autor de obras sinfónicas, camerísticas y musicales teatrales conocidos internacionalmente. El programa propone un viaje íntimo por su universo creativo, en el que se combinan lirismo, sensibilidad y una escritura pianística muy personal.

Guinovart, habitual en auditorios y ciclos de prestigio, compagina su faceta como solista con la docencia y la composición para cine, teatro y televisión, lo que dota a su discurso musical de una gran capacidad narrativa. En el ADDA ofrecerá un recital pensado para el formato de proximidad de la Sala de Cámara, donde la cercanía con el público intensifica la experiencia del directo.

El 14 de abril, de nuevo en la Sala de Cámara y a las 19:00 horas, llega el programa Baroque au féminin del ensemble francés Le Concert de l’Hostel Dieu, especializado en interpretación historicista del repertorio de los siglos XVII y XVIII. La propuesta gira en torno a compositoras del Barroco que, pese a la calidad y originalidad de sus obras, han sido menos programadas en los escenarios tradicionales.

Baroque au féminin con Le Concert de l’Hostel Dieu

El concierto invita a redescubrir este legado desde una perspectiva actual, con una lectura delicada y expresiva que pone en valor la riqueza de estas páginas y el contexto en el que fueron creadas. El conjunto, reconocido en Europa por sus proyectos temáticos y de recuperación de patrimonio musical, convierte este programa en una ocasión singular para escuchar el Barroco desde una mirada diferente.

La tarde del 24 de abril empieza a las 18:00 horas en la Sala Sinfónica con El bosque de Grimm, un espectáculo familiar que une a ADDA·Simfònica Alicante con la compañía La Maquiné, referente en propuestas escénicas para público infantil y familiar. La función combina música en directo, teatro visual y recursos plásticos para recrear el imaginario de los cuentos populares de los hermanos Grimm.

La Maquiné, reconocida por su trabajo en grandes teatros y festivales, destaca por un lenguaje escénico que integra títeres, proyecciones y escenografías muy cuidadas, siempre con un enfoque poético y accesible. Junto a ADDA·Simfònica Alicante, la experiencia se convierte en una puerta de entrada ideal al repertorio sinfónico para los más pequeños, sin renunciar a la calidad artística.

El mes se cierra el mismo 24 de abril, a las 19:00 horas en la Sala de Cámara, con el programa De Beethoven a Brahms. Un viaje por el romanticismo alemán, a cargo del pianista Jesús Gómez y el violinista Arnau Moncunill. El concierto propone un recorrido por algunas de las páginas más representativas del repertorio camerístico romántico, donde la intensidad expresiva y la profundidad del discurso musical son protagonistas.

La combinación de violín y piano permite explorar el diálogo entre ambos instrumentos, desde los pasajes más íntimos hasta los momentos de mayor tensión dramática característicos de este periodo. Con esta cita, el ADDA pone el foco en la música de cámara como espacio privilegiado para la escucha detallada y la cercanía con los intérpretes.

Cómo disfrutar del ciclo

Las entradas para los cinco conciertos de abril pueden adquirirse a través de la página oficial del ADDA, en las fichas específicas de cada espectáculo. Los horarios y salas facilitan que el público pueda combinar varias propuestas a lo largo del mes, configurando su propio itinerario musical en función de gustos e intereses.