El Museo de Arte Contemporáneo de Alicante muestra los primeros resultados del proyecto "Difracciones del Agua"

El Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) fue ayer el escenario de la presentación de los primeros resultados de los talleres formativos del proyecto "Difracciones del Agua", una iniciativa impulsada por Aguas de Alicante y dirigida por el artista visual Daniel G. Andújar.

La cita cerró una intensa semana de trabajo celebrada en el Centro de Inteligencia del Agua, donde los participantes compartieron los bocetos iniciales surgidos de sus procesos creativos.

El proyecto propone un diálogo entre arte, ciencia y tecnología a partir de los datos hídricos de la ciudad. Durante el próximo mes, los participantes continuarán desarrollando sus propuestas, acompañados por Andújar, para transformarlas en obras que interpreten el ciclo del agua mediante herramientas de inteligencia artificial y análisis de datos.

"El objetivo de este taller es reunir disciplinas muy diversas dentro de un mismo flujo creativo", explicó el artista. "Estamos cruzando ciencia, arte y tecnología en torno al agua, y los primeros resultados son realmente estimulantes".

El grupo seleccionado en la convocatoria combina perfiles muy distintos —creadores, estudiantes, técnicos y ciudadanos—, dando forma a un espacio de aprendizaje verdaderamente multidisciplinar.

Por su parte, Ignacio Casals, director de Innovación de Aguas de Alicante, destacó el valor de la colaboración abierta: "Compartimos nuestros datos no solo por transparencia, sino para generar valor cultural y social. Este proyecto ofrece una nueva manera de mirar el agua, más cercana, sensible y emocional".

Desde el MACA, su directora Rosa María Castells subrayó la importancia de la cooperación entre instituciones y disciplinas: "Este tipo de iniciativas reflejan el espíritu integrador del arte contemporáneo, muy en sintonía con la visión pionera de Sempere, que ya unía arte y ciencia en su tiempo".

Un proceso por fases

"Difracciones del Agua" se desarrollará entre febrero y junio de 2026, a partir de una convocatoria abierta para la selección de participantes.

El proceso culminará con una instalación modular que combinará soportes físicos y proyecciones digitales en el Museo de Aguas de Alicante durante el mes de mayo. El 4 de junio, el MACA acogerá la conferencia de cierre y la presentación final de resultados.

Arte, tecnología y conciencia ambiental

El proyecto forma parte del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua y busca hacer visible la "ciudad invisible" de las infraestructuras hídricas subterráneas.

Para ello, los creadores transforman datos abiertos —como consumos, incidencias o variaciones estacionales— en mapas poéticos, sonidos e instalaciones visuales. Así, los consumos pueden traducirse en tramas de densidad visual y las incidencias en grietas sonoras, generando una experiencia que funde la sensibilidad artística con la gestión del agua.

De esta forma, "Difracciones del Agua" demuestra cómo la tecnología puede convertirse en un medio para reimaginar la relación entre la ciudadanía y el agua, integrándola no solo en la vida cotidiana, sino también en la cultura compartida.