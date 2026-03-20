"Para que puedan recordar": Ester García y el 'milagro' artístico contra el Alzheimer en el MACA

Ester García Guixot durante una de las sesiones en el MACA con sus cuadros de Miró. Cedida

Ester García Guixot se ha convertido en una figura clave para las personas con Alzheimer en Alicante. A través del programa Reminiscencias, ha logrado crear un puente entre el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) y la Asociación de Familiares de Alzheimer (AFA).

"Más que la memoria de los que ya no tienen memoria es ese acompañamiento", explica Ester al definir su labor. Para ella, el objetivo fundamental es "el poder acompañar a personas en que a través del arte puedan recordar algo" o simplemente ofrecerles un momento de calidad de vida.

El proyecto nació hace 14 años, en 2012, en un contexto económico difícil para España. Aunque comenzó entre Las Cigarreras y el MACA, con el tiempo se ha consolidado en este último y en las instalaciones de AFA. Ester subraya que el enfoque no busca ser científico: "Es un carácter artístico-terapéutico, llamémoslo así".

En estas sesiones, cuadros de Miró o Equipo Crónica son el vehículo para la emoción. "Lo que se busca es el poder acercar el arte a personas que tienen un difícil acceso a este, pero que a través del arte pueden emocionarse, reírse, cantar, bailar", relata la experta sobre las vivencias en el museo.

La continuidad ha sido la gran seña de identidad de Reminiscencias, diferenciándolo de otros proyectos nacionales. "El programa no ha parado en este tiempo. No paramos durante el covid", afirma con orgullo Ester, quien grababa vídeos desde su casa para que el vínculo con el museo no se rompiera.

Mantener la actividad durante la pandemia era vital. "Yo no puedo parar esto", se decía. "Las personas con Alzheimer estaban en las residencias y era una forma de, entre comillas, normalizar esa situación a través del arte y de la conexión con el museo", razona.

El éxito del programa radica también en su multidisciplinariedad. No se limitan a la observación de cuadros; incluyen cocineros, bailarines y cuentacuentos. "El ir más allá de ese vínculo artístico con cosas más cotidianas es lo que identifica al programa a nivel nacional".

Este compromiso le valió el año pasado el Premio AFA de Honor. Para ella, este reconocimiento trasciende lo profesional: "Yo creé un vínculo muy fuerte con la Asociación de Alzheimer de Alicante. Me siento parte, igual que me siento parte del MACA, me siento parte de AFA".

De cara al futuro inmediato, esta decimocuarta edición de Reminiscencias arranca este próximo mes de abril. Ester ya tiene preparados los cuadernos de trabajo tanto para los terapeutas como para los usuarios, que este año trabajarán con obras de artistas como Soledad Sevilla, la protagonista de la temporal, o los fondos de Sempere.

Además, el proyecto se expande con Equipaje de mano, una iniciativa que utiliza maletas viajeras con contenidos de Reminiscencias para llegar a residencias y centros de mayores que no pueden desplazarse al museo.

El programa combina el arte con otras experiencias sensoriales. Cedida

Tras más de una década de trabajo, Ester García Guixot tiene claro qué es lo más valioso que ha extraído de esta experiencia: "He aprendido a escuchar a esas personas a las que esa memoria se les va desvaneciendo, a acompañar, a emocionarme y a pasármelo bien".

Ester, recibiendo el premio de Afantes. Cedida

Su filosofía para cada sesión es sencilla pero potente: "Siempre digo: vamos a pasárnoslo bien. Ese pasarlo bien tú lo transmites a la persona y ves que sonríe, ves que baila, ves que se emociona".