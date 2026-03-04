Alicante presenta las diez novelas finalistas del Premio Azorín 2026 en un contexto de "excelente salud del libro"

La sala de plenos del Palacio Provincial de la Diputación de Alicante ha acogido esta mañana la presentación de las diez obras finalistas del Premio Azorín de Novela 2026, en una edición que bate récord de participación y que ha arrancado con un minuto de silencio en memoria del periodista Fernando Ónega, fallecido ayer a los 78 años.

El acto ha estado presidido por el presidente de la Diputación, Toni Pérez, acompañado por el diputado provincial de Cultura, Juan de Dios Navarro, y el director de Relaciones Institucionales del Grupo Planeta, Carlos Creuheras.

735 novelas

Navarro ha subrayado que esta edición del Azorín es "de récord", con un total de 735 novelas presentadas al certamen, la cifra más alta en la historia del premio que convocan conjuntamente la Diputación de Alicante y Editorial Planeta.

De ellas, 416 se registraron físicamente en la propia institución provincial y el resto llegó por vía telemática, consolidando al galardón como una de las citas literarias de referencia en el panorama en lengua española.

La procedencia de los originales vuelve a evidenciar el carácter internacional del Azorín: 121 llegan desde España, 44 desde América del Norte, 76 desde América del Sur, 4 desde América Central, 10 desde distintos países europeos y una novela desde Asia, mientras que en 479 casos no se especifica el origen.

Navarro ha destacado, además, la presencia de manuscritos de la provincia de Alicante, así como la variedad temática y de registros que ha manejado el jurado.

Novela negra, histórica y nuevas miradas

En cuanto a los géneros, el diputado de Cultura ha explicado que cerca del 40% de las obras recibidas se enmarcan en la novela negra y otro 40% en la novela histórica.

En este último caso, ha apuntado que no se trata solo de la narrativa histórica más tradicional, sino también de historias actuales que dialogan con el pasado y se sitúan en contextos urbanos contemporáneos.

El 20% restante corresponde a ficción general y novela romántica, lo que, a juicio de Navarro, confirma la diversidad de miradas y propuestas que hoy confluyen en el premio.

Navarro, que preside el jurado, ha recordado que integran también este órgano especialistas del ámbito académico, como una catedrática de Filología Hispánica, y nombres consagrados de las letras españolas, junto a la representación de Editorial Planeta.

De las diez obras finalistas seleccionadas por las comisiones lectoras de la Diputación y de la editorial, se conoce la identidad de seis autores y autoras, mientras que las cuatro restantes concurren bajo seudónimo; cinco de los nombres desvelados pertenecen a hombres y uno a una mujer.

Una gala abierta al público

El diputado ha insistido en la voluntad de la institución provincial de abrir la gala del Azorín a toda la ciudadanía, de forma que cualquier persona pueda asistir previa inscripción.

La ceremonia se celebrará mañana, a las 19.00 horas, en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA), donde se dará a conocer la obra ganadora de un premio dotado con 45.000 euros y la publicación en el sello de Grupo Planeta.

El acto contará también con un componente musical: la ADDA Simfònica interpretará "El baile de Luis Alonso", dentro de un programa preparado para acompañar el anuncio del fallo y reforzar el carácter festivo y cultural de la cita.

"Queremos que sea una gala abierta a la provincia, que cualquier ciudadano pueda disfrutar del premio y sentirse parte de él", ha remarcado Navarro.

"Un motivo de orgullo"

Por su parte, Carlos Creuheras ha reivindicado los 33 años de alianza entre la Diputación de Alicante y Grupo Planeta en torno al Premio Azorín, una relación que ha ido consolidando el prestigio del certamen y proyectando el nombre de la provincia en librerías de toda España.

"Cada novela que llega es el resultado de un trabajo solitario, intenso, casi un hijo para quien la escribe, y que 735 personas confíen ese esfuerzo al Azorín es un motivo de orgullo", ha señalado.

Creuheras ha compartido también algunos datos sobre el estado de la lectura en España, apoyándose en los últimos estudios sectoriales: la tasa de lectores alcanza ya el 69,8% de la población, rozando el 70%, y el 55% afirma leer al menos una vez por semana.

Las mujeres siguen leyendo más que los hombres y la franja entre 14 y 24 años es hoy la más lectora, desmontando el tópico de un desinterés juvenil por los libros.

Otra de las constataciones es que la lectura sigue siendo, mayoritariamente, una experiencia doméstica y en papel: el 93,5% de los libros que se consumen son ejemplares físicos, mientras que el libro digital representa únicamente el 6,5% de las ventas legales.

"El lector no da la espalda a lo digital, pero para ese acto íntimo que es leer sigue prefiriendo el papel", ha apuntado el directivo de Planeta, convencido de que "la lectura hace mejores a las personas y, por tanto, a la sociedad".

En un contexto de récord de originales y de "buenos indicadores de lectura", la Diputación y Grupo Planeta reivindican el Azorín como una cita que combina proyección literaria y compromiso con la cultura.