Isabel Coixet, Christina Rosenvinge y la productora de 'La sociedad de la nieve' vendrán a Alicante con el Gil-Albert

Más con lo mismo. Así valora la Diputación de Alicante el trabajo hecho en el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert en 2025 y el avance de lo que viene. Un más que este año tendrá nombre de mujer con figuras como Isabel Coixet, Christina Rosenvinge y Sandra Hermida, la productora de la candidata a los Oscar y ganadora de los Goya La sociedad de la nieve.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, destaca que el propósito es llevar la cultura a los 141 municipios de la provincia. "En su ADN está el poder llevar la libertad de la cultura a toda la provincia", valora en la presentación de este lunes del balance.

Navarro recuerda que las actividades que se programan son para todos los públicos. "Es un balance positivo y estamos moderadamente contentos porque tenemos que seguir trabajando para llegar a todos los rincones", recalca.

Y los números apoyan ese trabajo realizado. De las 233 actividades, 88 han sido fuera de la sede de la Casa Bardín. Eso les ha permitido llegar a todas las comarcas a través de los 60 municipios por los que han pasado. Y ahí también pone el foco en las poblaciones de menos de 500 habitantes.

El salto ha sido enorme, de 191 actos en 2024 suben a los 233, aunque entonces fueron más de la capital, ya que 97 se desarrollaron fuera. Este 2025 han pasado 10.700 personas por estas actividades.

Más actividades con los 470.000 euros que tienen disponibles para la programación sobre un presupuesto total de 1.660.000. "Ha aumentado la gestión y el estirar el euro", resalta el diputado. Una responsabilidad en la que Navarro destaca el trabajo realizado por la directora en este mandato, Cristina Martínez, por su "dedicación y la ilusión".

Entre las líneas que subraya Navarro está el reconocer el trabajo de los artistas en su tierra "porque muchas veces no sucede así".

Navarro destaca en particular la asistencia en los municipios que se visitan por la acogida que ofrecen. Martínez puntualiza también la variedad de aforos que se realizan "porque en un pueblo de 90 habitantes que vayan 20 ya es un logro". "Es la suma de muchos granitos de arena", destaca.

Un trabajo en el que se dialoga con los municipios para ver cuál es la actividad que más se ajusta, igual que la fecha para conseguir que así vaya más público.

Entre las novedades de este año se incluyen los ciclos de archivos y museos que sean más desconocidos, como el del terremoto de Almoradí, y el club de videojuegos. De estos encuentros destaca la voluntad de unir a públicos de diferentes edades.