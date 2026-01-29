San Vicente hermana sus Hogueras con las Festas do Povo de Campo Maior (Portugal), Patrimonio de la Humanidad

San Vicente del Raspeig hermana sus fiestas de Hogueras y Barracas con las Festas do Povo de Campo Maior (Portugal), Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

El hermanamiento se produce entre las localidades y entre sus asociaciones de fiestas para hacer una alianza cultural, compartir y enriquecer las celebraciones y unir ambos pueblos.

Fruto de este acuerdo con Campo Maior, una población situada cerca de la frontera con España y de 9.000 habitantes, San Vicente plantará una hoguera durante las Festas do Povo, que se celebran del 8 al 16 de agosto de 2026, tras 11 años sin celebrarse.

Estas fiestas son un evento popular en el que se ornamentan las calles de esta localidad con millones de flores de papel de colores y motivos diversos.

Organizados en comisiones por cada calle del pueblo, los vecinos fijan la fecha de los festejos y deciden cuáles han de ser el diseño y la temática de color de las ornamentaciones florales que van a preparar durante nueve meses.

Las ornamentaciones se mantienen en secreto hasta la víspera de las fiestas, y el día en que estas comienzan todo el pueblo se ve transformado de la noche a la mañana, sumergido en un ambiente festivo y lleno de color en el que se abren las puertas de todas las casas, desaparecen las diferencias sociales y la totalidad de los vecinos se agolpa en las calles.

Estas flores llegarán a las calles de San Vicente por el 80 aniversario de su fiesta de Hogueras en 2027 para completar el vínculo entre las poblaciones.

El alcalde de San Vicente, Pachi Pascual, ha recibido al regidor Luís Fernando Rosinha y a una delegación portuguesa en el Ayuntamiento, donde ha anunciado el acuerdo este jueves.

Pascual ha señalado que este hermanamiento es "una buena forma de comenzar a preparar el 80 aniversario de las fiestas".

"Con ese hermanamiento también se dará mayor proyección a la fiesta de Hogueras y Barracas, cada vez más multitudinaria en cuanto a participación y afluencia de público durante los días principales, que son en el mes de julio", ha explicado.

Por su parte, Rosinha ha apuntado que "hay mucho que nos liga porque hablamos aquí de fiestas que son de índole popular. Somos también muy hermanos del pueblo español porque somos de la frontera y tenemos enormes relaciones que ahora estrechamos más".