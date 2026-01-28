El MACA inaugura un nuevo ciclo de la Mesa de la Arquitectura con Javier Terrados como primer invitado

El Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) reanuda su calendario regular de actividades con una nueva edición de la Mesa de la Arquitectura, un ciclo de encuentros con destacados profesionales del sector que presentarán y debatirán sus principales proyectos. El programa incluye cinco sesiones que se desarrollarán hasta el mes de mayo, comenzando este jueves con la participación del doctor arquitecto Javier Terrados.

Las reuniones tendrán lugar todos los jueves a las 19:00 horas en la Biblioteca del MACA, alrededor de una mesa histórica de 1912, cedida al museo por el arquitecto Alfonso Navarro.

La primera cita, protagonizada por Javier Terrados, girará en torno a la idea de “Espacios Compartidos”, una propuesta que invita a reflexionar sobre proyectos arquitectónicos comprometidos con la sostenibilidad y la habitabilidad, explorando nuevas formas de convivencia y ampliando los límites de las normas tradicionales.

La trayectoria de Terrados ha sido reconocida con numerosos galardones, entre ellos el Premio Nacional de Vivienda Pública (2005), el Premio Nacional Termoarcilla, el segundo Premio Nacional “Soluciones Urbanas” del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España y una mención en el Premio Europeo de Arquitectura “Ugo Rivolta”. Además, ha recibido distinciones de varios colegios provinciales de Andalucía, como los de Sevilla, Córdoba, Huelva, Jaén y Cádiz.

El resto de la programación prevista incluye las siguientes ponencias:

- 26 de febrero: Barcos y Enríquez, de B y E Arquitectos.

- 26 de marzo: Ana Junquera, de Manià y Junquera Arquitectos.

- 30 de abril: Eusebio Alonso García.

- 28 de mayo: Patricia Reus, de Blancaflor + Reus.

La Mesa de la Arquitectura está coordinada por Santiago Varela y cuenta con la colaboración del Colegio de Arquitectos de Alicante y la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades.

