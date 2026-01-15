El Principal, listo para el maratón de 'Mamma mia!' en Alicante, presenta temporada: los 66 espectáculos

El teatro Principal de Alicante arranca el año muy optimista con el recuerdo aún del récord de espectadores en 2024 y la llegada del musical Mamma mia!. Ahora avanza el resto de la programación hasta junio, cuando parará para realizar las deseadas obras de reforma del edificio.

Sin la presencia de la Generalitat, el Ayuntamiento y Banco Sabadell destacan la labor de María Dolores Padilla al frente del teatro. La concejala de Cultura Nayma Beldjilali recuerda que en la última junta de propietarios se valoró la labor de la subdirectora y su récord de tres millones de euros de ingresos en 2024.

La presente temporada confía en lograr también unos números tan buenos pese a que contará con dos meses menos de programación, julio y septiembre. Beldjilali destaca que sigue el plan previsto para que Galiano Garrigós Arquitectos con Consultoría Ypido lleven a cabo la reforma.

Pese a que otra empresa planteó recurso a la adjudicación, la concejala puntualiza que esa documentación no se ha llegado a presentar. "De momento, se seguirá la previsión de que el plan director vaya de la mano de la obra y que las obras que pueden afectar a la temporada se hagan en verano, que no habrá espectáculos", explica Beldjilali.

El terremoto Mamma Mia! reafirmará su éxito como el montaje que más tiempo ha ocupado los escenarios del Principal. El 22 de enero empiezan las cinco semanas que estará en esta tercera visita mientras que la segunda lo estuvo en siete semanas. Ningún otro montaje ha estado tanto tiempo.

Padilla destaca que este es "el momento más emocionante de la temporada". "Nuestro trabajo se ha centrado en una oferta atractiva para niños y jóvenes que son los futuros usuarios, con autores de prestigio y las mejores producciones que giran por España y recalan en Alicante", señala con orgullo.

Entre esos grandes montajes estará Constelaciones, que supone la vuelta del Centro Dramático Nacional, y será una de las grandes obras de esta parte de la temporada. El texto de Nick Payne lo dirige Sergio Peris Mencheta, ya premiado en los últimos Estruch.

El humor sigue siendo un gran tractor de audiencia, como prueban Ernesto Sevilla, Juanpis González o David Domínguez, entre otros. Los que se estrenan son los cómicos que comanda Héctor de Miguel en Hora Treintaypico en su primera visita a la ciudad de Alicante.

Y el humorista que abre nuevos caminos más allá de los monólogos es Joaquín Reyes. El popular cómico se pasa a La verdad, una comedia de uno de los dramaturgos contemporáneos más premiados y conocidos del mundo, Florian Zeller.

Calidad y popularidad

Otro de los hitos será la comedia Mejor no decirlo, dirigida por Claudio Tolcachir y con Imanol Arias y María Barranco como protagonistas. Como es habitual, la selección de Padilla incluye también grandes obras como American Buffalo y las caras más conocidas de la escena, como Anabel Alonso, Pepón Nieto, Malena Alterio y Carmen Ruiz en diferentes obras.

Una de las grandes novedades de esta temporada, la colaboración con la Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante llega con sorpresa en esta presentación. En abril tiene previstos dos conciertos a las once de la mañana para colegios. "Un programa al puro estilo Viena por seis euros", promete.

"La Ojpa hace más grande lo que hacemos", subraya la responsable del teatro en referencia al trabajo con las residencias como la Estruch o la de danza. Con estos pases anunciados ahora confía en abrir una línea "muy prometedora" para que los estudiantes "puedan ver a otros adolescentes tocando maravillosamente bien y eso proyecta y les abre un panorama y unas expectativas diferentes".

