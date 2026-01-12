El M2A de Alicante innova en 2026 con nuevas propuestas gratis de cultura para batir sus datos: "Está en nuestro ADN"

A los pies del Benacantil el Museo de Aguas de Alicante afianza su posición como centro cultural que ofrece "acciones que no se pueden encontrar en otros lugares". En la presentación de actividades del primer semestre de 2026 innovan con nuevos ciclos gratis, como uno de lecturas dramatizadas y otro de debates. Un programa con el que también quieren batir los datos de asistencia de público del año pasado y que confirman que crear "está en nuestro ADN".

Martín Sanz, director de Comunicación y Relaciones Externas de Aguas de Alicante, presume de todo ello en la presentación de este lunes. Los 41.200 visitantes que pasaron por las instalaciones de los pozos de Garrigós avalan una propuesta en la que la variedad es clave. Y que suman más de 302.000 desde su inauguración.

"Buscamos que sea una programación ecléctica, más allá del tópico habitual de buscar una programación heterogénea", cuenta. "Tenemos exposiciones de fotografía, exposiciones de pintura, de escultura, intervenciones, performance, presentaciones de libros y debates desde este nuevo semestre", enumera.

"Entendemos que nuestra obligación es tener una oferta múltiple y acorde a los gustos de toda la sociedad alicantina y de diferentes estratos tanto sociales como generacionales", remarca el director. Sanz puntualiza que "no se trata de competir con otros espacios sino apostar por el talento alicantino para ofrecer alternativas de diferentes colectivos alternativos".

El esfuerzo que se realiza desde el M2A, con esa gran afluencia, fortalece la ciudad. "Se ha generado un eje cultural muy interesante en el ámbito expositivo entre el Mubag, el Maca y el Museo de Aguas de Alicante", valora. "Esto al final redunda en la ciudad de Alicante y en la oferta expositiva. Creo que se está haciendo un buen trabajo, cada uno desde su ámbito", señala.

Sanz recuerda que el objetivo del museo es enseñar la historia del agua en la ciudad de Alicante y la innovación que se ha hecho, "pero queremos que venga más gente". Y ahí cree que "se está superando que sea más conocido fuera que dentro", en referencia al peso del visitante internacional. Por eso el énfasis en que las actividades estén centradas en el entorno "con la agenda cultural traemos a otros públicos".

Y los fines de semana ayudan mucho a eso porque "hay una alternativa al ocio nocturno, que está muy bien mientras sea respetuoso, pero hay otro casco antiguo". Y esa referencia cultural es la que fortalecen con las 24 actividades en el primer semestre que serán posibles gracias a los 12.250 euros de que disponen, "un presupuesto que intentamos exprimir a tope para tener un montón de acciones".

"Tenemos que estar agradecidos porque recibimos muchas propuestas de artistas y activistas", apunta el director de comunicación. "Y les pedimos que sean conscientes de que tenemos un presupuesto muy ajustado, por eso os agradecemos que hagan un esfuerzo", reitera.

"La obligación, en el Museo de Aguas de Alicante, es esa vocación innovadora", destaca. Y eso se consigue "con la escucha activa de las propuestas que llegan de la ciudadanía".