La Fnac Bulevar cierra: "Han sido 25 años formando parte de la historia de Alicante"

La ciudad de Alicante atraviesa momentos convulsos en el sector de la cultura. Tras el cierre de la librería Pynchon y el cambio de local de la veterana como Cilsa, es ahora la Fnac Bulevar la que anuncia su clausura. La cadena especializada en la venta de productos de cultura bajará la persiana definitivamente el 24 de enero: "Han sido 25 años formando parte de la historia de Alicante".

¿Por qué se produce el cierre ahora? Como explican oficialmente, la causa es "la conclusión de nuestro contrato de arrendamiento habitual". En la "revisión de nuestros acuerdos comerciales" no se ha llegado a un acuerdo con los propietarios, ya que forma parte de un centro comercial por el que adoptaba el nombre de Bulevar Plaza.

El cierre, adelantado este martes por el diario Información y confirmado por EL ESPAÑOL, ha sorprendido al sector, que no se esperaba el repentino cierre de una cadena especializada que había hecho bandera de las presentaciones de libros y discos en su espacio. Por ella han pasado reconocidos gestores de actividades que posteriormente han pasado al Ayuntamiento de Alicante o el Instituto Juan Gil-Albert.

La cadena especifica que " la apuesta de Fnac por la provincia de Alicante es clara y firme". De hecho, según apuntan fuentes cercanas, era "una plaza importante" y que generaba negocio. ¿Se traduce eso en que puede volver a abrir en una nueva ubicación? Lo que sí apuntan oficialmente es que "continuaremos evaluando activamente futuras oportunidades", dejando la puerta abierta a un regreso.

La cadena destaca que "Fnac aspira a seguir siendo un referente cultural y tecnológico en la provincia". El cierre de este local se puede encuadrar en la línea de otro reciente del grupo en la Comunitat Valenciana, en la estación Joaquín Sorolla de Valencia tenían un local asignado y no se renovó la concesión, que depende de Adif, con el grupo que dirige en España Domingo Guillén.

El cierre de la tienda en Bulevar Plaza "se enmarca en nuestra estrategia de evolución constante y adaptación a las dinámicas del mercado, buscando siempre la mejor manera de servir a nuestros clientes".

¿Y qué va a pasar con los trabajadores actuales? Fnac indica que "a todos los empleados se les ofrecerá la reubicación voluntaria en otras tiendas" de la cadena. Una salida con la que, añaden, quieren seguir "garantizando así la continuidad de su desarrollo profesional dentro de la compañía".