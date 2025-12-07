Vicente Magro, magistrado del Tribunal Supremo, publica su séptima novela: esta vez sobre la vida después de la muerte

Vicente Magro es el juez más conocido de la provincia de Alicante. Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo desde 2018, fue presidente de la Audiencia Provincial de Alicante durante 15 años. Pero quizás, su faceta como novelista es mucho menos conocida. Este mes ha publicado en Amazon su séptimo relato de ficción (o ciencia ficción), Nunca me marcharé, sobre las experiencias trascendentes de la "vida después de la vida", o de la "muerte".

Magro, con el conocimiento que le aporta la experiencia propia de investigación de miles de casos judiciales a lo largo de su carrera, trae de vuelta a la actualidad los dilemas éticos que inició el psiquiatra Raymond Moody allá por 1975 y que han continuado con los más recientes La Supraconciencia existe: Vida después de la vida, del dr. Manuel Sans Segarra y Juan Carlos Cebrián (2024). También Near-Death Experiences: After life Journeys and Revelations, de Jim Willis (2024); ¿Qué hay después de la muerte?, de Emilio Carrillo; o Después de la vida: Una revolucionaria investigación científica sobre el duelo y las Experiencias Cercanas a la Muerte, de Cristina Lázaro; ambos textos de este mismo año. Lo que denota el interés actual sobre este tema.

Nunca me marcharé, a diferencia de estos otros títulos, no es un ensayo que narre experiencias personales. Es una novela que tiene crímenes, ciencia ficción y sobre todo un contenido humanista. "El libro del dr. Sans se refiere a personas que han fallecido, en principio, y por razones médicas extrañas. Que luego han recuperado la conciencia y han vuelto a la vida. Me llamó la atención el tema. Pero mi novela es distinta. Por eso pregunto al lector: ¿Ha pensado lo que ocurre cuando una persona se muere? ¿En realidad todo se termina con la muerte? ¿Es todo tan pasajero que toda la secuencia personal de alguien es solo vital y existe mientras tiene vida y se extingue con la muerte? ¿Ha notado una presencia cerca alguna vez?"

"Es una especie de canto de esperanza acerca de que la muerte no es sino otro estado de consciencia, que algo permanece y que se puede mantener un cierto tipo de comunicación espiritual con el ser querido que ha fallecido. La idea y objetivo de la novela es ayudar a las personas que han perdido un ser querido recientemente, en su duelo, y para mejorar el aspecto psicológico de la pérdida de un familiar tan importante", explica el autor.

Vicente Magro perdió a su padre a los 21 años y comenzó a plantearse si aquello fue el final de su relación con él o si pervivía algún tipo de conexión espiritual. El magistrado reconoce que es una persona cristiana y creyente. Y por eso mismo considera que todas las personas tienen "derecho a creer" que cuando un ser querido muere, puede mantenerse esa conexión espiritual. "Mi padre se muere y, ¿se acabó? ¿puedo creer que me está viendo desde algún sitio? ¿puedo pedirle ayuda?", se preguntaba el autor.

A partir de ahí la novela se sumerge en múltiples aspectos, como la tecnología que va aparejada a este tipo de situaciones. En 2013 la conocida serie de ciencia ficción británica Black Mirror propuso los dilemas morales que supondrían la creación de clones holográficos de los familiares o parejas fallecidas, en su capítulo Be Right Back. El año pasado la prensa internacional se hizo eco de la existencia de empresas que ya ofrecían este tipo de servicios.

Dolor y esperanza

Para Vicente Magro el dolor que provoca la pérdida es muchas veces insoportable "porque es la única situación en la vida no subsanable". A partir de ahí también explora en su relato las consecuencias del uso de este tipo de tecnología que "se está desarrollando a través de la IA con un aprendizaje continuo de la máquina durante uno o dos años mientras la persona está en fase terminal. Es tremendo", asegura.

En este sentido Nunca me marcharé sigue la estela de sus novelas anteriores, también muy relacionadas con el género de la ciencia ficción. En títulos como Sé lo que vas a hacer (2023) o Expediente ámbar (2022), se explora la posibilidad de poderes especiales para la premonición o incluso viajes en el tiempo.

Durante su carrera profesional, el magistrado alicantino ha dado muchas conferencias a policías, abogados y profesionales de otros ámbitos. E interesado por estos temas, les ha preguntado muchas veces cómo han tenido que enfrentarse a anunciar la muerte de un ser querido a sus familiares. "Son experiencias muy fuertes por las que han tenido que pasar y me interesa el aspecto psicológico de estas situaciones. También el aspecto psicológico y vital de la "premoriencia", cuando un hijo fallece antes que sus padres. Por eso quiero transmitir esperanza", añade el juez.

Nunca me marcharé, como los títulos anteriores (los no jurídicos, ya que Magro cuenta también con muchos textos especializados), ha sido autopublicado y distribuido a través de Amazon. Para ello ha contado con la ayuda de su hijo Pablo Magro, que ha diseñado la portada. "Es la mejor opción para que el libro llegue a más gente a un precio asequible (14,35 euros) porque mi intención es que se lea, no ganar dinero con ello", asegura el magistrado. Y por esta razón constituye un buen regalo para los amantes de la lectura a apenas unos días de las festividades navideñas.