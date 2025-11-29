La alicantina de 19 años que se cuela en el Top 50 de España junto a Rosalía y Aitana

Claudia Arenas (19), la alicantina que quiere conquista OT con su voz: "La música es todo para mi"

Una alicantina de 19 años está revolucionando el panorama musical en España. Con su versión de Latin Girl, original de Emilia Mernes, Claudia Arenas, finalista de Operación Triunfo 2025 (OT) se ha colado en el Top 50 de Spotify. Concretamente en el puesto 24, con más de 174.000 reproducciones diarias, siendo la única artista española con canciones en solitario dentro del top junto a Rosalía y Aitana.

La canción se ha consolidado como la más escuchada de todo el concurso, multiplicando las demás versiones de la edición.

Su actuación en la Gala 9 de OT ha creado un fenómeno viral en redes sociales que ha catapultado su versión hasta superar a la de su cantante original, la argentina Emilia Mernes.

Gracias a Latin Girl, Claudia Arenas se ha convertido en la concursante de OT 2025 con más oyentes mensuales en Spotify.

El éxito de Latin Girl no se limita a Spotify. La canción se ha convertido en un fenómeno viral en TikTok, especialmente por vídeos que vinculan la canción a clips de personas, e incluso muñecas, bailando, lo que ha ayudado a expandir su difusión más allá de la audiencia habitual de OT.

Esta viralización ha potenciado su difusión entre públicos que no siguen el programa, haciendo que la canción escale posiciones en las listas con rapidez.

La cantante ha construido una base sólida de seguidores y es una de las concursantes más populares de las últimas ediciones. Además, ya era la concursante con más oyentes mensuales antes de Latin Girl.

¿Quién es?

Estudiante de Comunicación Audiovisual y Periodismo en la Universidad Miguel Hernández de Elche, Claudia afirma que su verdadera vocación siempre ha sido la música.

En el casting de Valencia, Claudia confesó estar "obsesionada con Operación Triunfo". Y declaró que entrar en la Academia sería "una auténtica barbaridad" y algo que su familia, y en especial sus tías, seguidoras incondicionales del programa, celebrarían como un triunfo propio.

La joven alicantina lleva cantando desde niña, toca el piano y ya había probado suerte en plataformas digitales como TikTok y Spotify, donde compartió su primer tema antes del concurso de Amazon.

Reconoce la influencia de artistas como Ariana Grande y asegura que canciones icónicas como I Will Survive han marcado su trayectoria personal.