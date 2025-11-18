Música, poesía y cine gratis en Alicante con los pozos de Garrigós: "No nos damos cuenta del valor del agua"

La semana de actividades en el Museo de Aguas de Alicante demuestra "la apuesta por el talento" local. Música, poesía y cine se suman en un programa gratuito abierto a todos los públicos en el que se recuerda que "no nos damos cuenta del valor del agua".

"Entramos en la recta final del año incrementando nuestra agenda con tres actividades más que confirman el interés de creadores, colectivos e instituciones por presentar sus proyectos en el Museo de Aguas de Alicante", valora Martín Sanz, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de la entidad.

"Esto nos incentiva a continuar con una línea de actuación en la que priman las alianzas, sin ambages ni etiquetas y que proseguirá en 2026 gracias a la respuesta de la ciudadanía y visitantes", añade. Y es que el centro puede presumir de acabar de recibir uno de los premios de la cultura alicantina que otorga la Diputación.

Este mismo martes 18 de noviembre, a las 19:00 horas, Esther Abellán presenta su libro de poemas Puerto Sin Mar. La metáfora de un mar seco, como ha sucedido con el de Aral, le permite reflexionar sobre que la belleza se pueda convertir en algo peligroso e inalcanzable ante la barbarie de la sociedad.

Este acto fusionará la palabra con la música y la acción, ya que estará acompañado por la actuación musical de Nello Chiuminatto con su obra Patria Desaparecida. Los organizadores prometen que es una cita imperdible e impactante.

Y este miércoles 19, a las 17:30 horas, quien llega es Israel Gil para hablar del agua en el cine. El coordinador del Aula de Cine de la Universidad de Alicante llevará una selección de una docena de escenas de la gran pantalla, algunas míticas y otras más curiosas que le permiten poner en valor los recursos hídricos.

El cine

Uno de los ejemplos más emocionantes para Gil es una escena de Ben-Hur en la que Jesús le ofrece agua al protagonista encarnado por Charlton Heston. Ese acto de caridad con un esclavo necesitado al que los romanos habían prohibido acercarse, lo presenta el director William Wyler con una intensa emoción para ver que "ante la presencia de ese de ese hombre es imposible hacer el mal".

Otro que escoge Gil es de Rojo, el cierre de la premiada trilogía de Krzysztof Kieślowski. En ella, el director rompe con el cliché cinematográfico donde los héroes hacen esfuerzos sin tomar fuerzas luego. Y aquí le dedica casi un minuto a mostrar a la heroína, Irène Jacob, bebiendo agua tras un día muy duro.

El último de los ejemplos que avanza Gil de su charla lo dedica a La Sociedad de la Nieve, de Juan Antonio Bayona. Gil explica que los supervivientes del accidente de los Andes, aunque rodeados de nieve, no tenían agua potable. Tomar nieve directamente era un error por riesgo de quemarse la garganta o intoxicación debido a posibles bacterias. La solución de los supervivientes fue derretir la nieve gota a gota y obtenerla en botellas para poder beber.

El viernes 21, a las 19:00 horas, cierran el programa de esta semana con un concierto de Modern Choir. Este reconocido coro llegará al museo para ofrecer un espectáculo de música en vivo en el entorno mágico de los Pozos de Garrigós. Los organizadores esperan así ofrecer una experiencia inolvidable para todos los públicos.