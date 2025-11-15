Carmen Mola tras el adiós a Elena Blanco: "Arrancar con personajes completamente nuevos es estimulante"

"Es duro ser un Mola", bromea Jorge Díaz. El autor forma con Agustín Martínez y Antonio Mercero el trío más exitoso de la literatura española. Llegan a Alicante con la despedida de la serie de novelas que les dio la fama, la presentación de proyectos en solitario y el anuncio de una nueva trilogía.

A los tres se les ve disfrutar aún en una promoción que lleva más de un año en marcha. Vuelven por tercera vez a las Veladas Literarias del Maestral en Alicante, lo que les permite pasar también por la bodega Casa Sicilia en Novelda.

Su paso por ellas les hizo aplicar esos “truquillos de escritor”, como confiesa Mercero, por el que describen mejor las comidas de sus protagonistas para inspirar los menús que posteriormente les ofrecerán.

Los escritores presentan El clan, la quinta y última novela de la serie de la inspectora Elena Blanco. Con ella empezaron en Alfaguara y luego dieron el salto a Planeta. Esta saga también ha contribuido a que sumen más de 3 millones de ejemplares vendidos, incluyendo también títulos como El infierno y La bestia, según la editorial

Un adiós que mantienen incluso un año después y del éxito que suman. El cierre de la saga queda "muy, muy redondo" valora Martínez quien recuerda que, aunque funcionan de manera independiente, las historias tienen una cohesión, y el principio y el final tienen "algo circular que cierra todo lo que está pasando".

Elena Blanco apareció hace siete años con La novia gitana y con ella crearon la que sería su marca, la ultraviolencia. Una opción que Díaz revela que no fue preconcebida al iniciar el proyecto de Carmen Mola: "Nuestra idea era escribir una novela muy entretenida, llena de giros, llena de detalles que llamaran así la atención de la gente".

La necesidad de ultraviolencia surgió en la trama: tuvieron que idear una muerte que fuera tan peculiar que los personajes pudieran identificarla inmediatamente como idéntica a un crimen anterior. Díaz recordó que Agustín Martínez, en concreto, llegó con la idea de los gusanos para un asesinato, que a los tres les pareció "una muy buena idea".

El paréntesis en solitario

Carmen Mola, si bien es "una cosa maravillosa" en sus vidas, también tiene un "pequeño reverso tenebroso": eclipsa sus carreras individuales y les roba tiempo para escribir sus propios libros, como concede

Antonio Mercero detalla el paréntesis individual que se han permitido este 2025, el "gustazo de recuperar esa carrera individual". En el último año, Agustín Martínez ha publicado El esplendor en enero, Jorge Díaz El espía en abril y Antonio Mercero Está lloviendo y te quiero en octubre.

Mercero describe la experiencia de escribir en soledad como recordar lo que era ser el "escritor soberano", ese "dios que decide sobre el destino de cada personaje y de los giros de la trama sin tener que consensuarlo con nadie". Este ejercicio tiene "algo embriagador".

Y el regreso

No obstante, la experiencia en solitario también tiene sus contras. Antonio Mercero confiesa que echó de menos a sus compañeros en momentos de "atascos creativos o momentos de inseguridad". Además, considera que la promoción es "más aburrida porque viajar solo no es lo mismo que viajar con tres".

El retorno al trabajo en grupo era inevitable, pues "en ningún momento nos planteamos acabar con Carmen Mola". Agustín Martínez incluso bromea que, aunque hubo un paréntesis individual, es "incapaz de recordarlo" porque tienen la sensación de estar juntos "todo el rato".

Antonio Mercero concluye que ahora toca volver "a la tiranía de Carmen Mola y estamos ya tramando la siguiente novela".

La nueva trilogía

Los tres están inmersos en la escritura de lo que será la primera entrega de, en principio, una nueva trilogía. Aunque la fecha de publicación no está prevista todavía, se espera que vea la luz a lo largo del 2026.

Martínez explica que parte del éxito del proyecto Carmen Mola ha residido en "jugárnosla un poco en cada uno de los libros, en no quedarnos donde ya sabíamos que más o menos funcionaba la historia, sino ir apostando por cosas nuevas". Esto lo hicieron, por ejemplo, al escribir un thriller histórico con La Bestia.

El desafío ahora es el cambio total de registro: "Arrancar con algo nuevo, personajes completamente nuevos, un universo diferente al de Elena Blanco, también es estimulante, no estás siempre escribiendo lo mismo".