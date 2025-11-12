Alicante estalla con el ministro Urtasun por la biblioteca Azorín: "Actúa de mala fe"

La visita en 2021 de Uribes, el entonces ministro de Cultura, a la biblioteca Azorín.

Las obras, y no las literarias, de la biblioteca Azorín saltan al Congreso este miércoles. El ministro Ernest Urtasun acusa al Ayuntamiento de Alicante de no dar la licencia de obras "desde 2017". Desde el consistorio estallan por esta acusación y critican que "actúa de mala fe" cuando se prevé una reunión este viernes.

En este encuentro participarán técnicos de la concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, la conselleria de Cultura y Patrimonio Cultural y el ministerio de Cultura, como anuncian desde el equipo de Gobierno local.

¿Y qué es lo que hablarán? La concesión de la licencia de obra mayor y ambiental para rehabilitar esta biblioteca, dependiente del Estado, que se encuentra en el privilegiado Paseíto de Ramiro.

Ese es el punto de fricción entre la administración del PP y la que representa Sumar. En la sesión del Congreso, el ministro ha afirmado que su ministerio "conoce la necesidad de operar una reforma integral, lo conocemos desde hace muchos años".

Y ahí es donde Urtasun ha dirigido sus críticas abiertas. "Si no se ha producido esa reforma es porque falta una licencia municipal desde el Ayuntamiento, que el Ministerio espera. El proyecto de ejecución está listo desde 2017. Hemos remitido la documentación muchas veces, la última en septiembre de 2024".

La portavoz Cristina Cutanda responde a través de un comunicado que "el Ayuntamiento de Alicante está poniendo todo de su parte para desbloquear este proyecto y conceder la licencia de obra mayor y ambiental, un procedimiento que requiere de la aportación de diversa documentación para poder proceder".

Y ese último paso, denuncian, es el que falta por dar ya que quieren "abordar a tres bandas la documentación que falta por aportar". En la reunión quieren que "las tres administraciones tengamos claro los pasos a seguir".

Por eso Cutanda reitera la acusación a Urtasun de obrar "con mala fe" en su comparecencia "cuando sabe que esa reunión del viernes ya estaba convocada desde hace días y que desde la conselleria de Cultura ya le han notificado al ministerio los documentos que deben aportar".

De hecho, en la reunión de este viernes está convocada una empresa alicantina de arqueología que se encargará de elaborar el estudio previo para el Ministerio de Cultura.

La portavoz concluye asegurando que "el objetivo de las tres administraciones implicadas es sacar adelante este proyecto lo antes posible".