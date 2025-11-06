La Muestra de Teatro arranca en Alicante con 'Los días lentos': "Bello y estremecedor"

La Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos estrena su 33 edición a lo grande, con el nuevo texto de Lola Blasco. La premiada autora vuelve a su ciudad con Los días lentos, un texto que describen como "bello y estremecedor" y que ella considera "profundamente honesto" que ha dedicado a la vejez.

María José Mora, directora adjunta de Teatre en el Institut Valencià de Cultura, destaca que esta entidad de la Generalitat tiene el compromiso de apoyar la creación valenciana. "Era el turno de hacerlo en Alicante y qué mejor que hacerlo con Lola Blasco, que es una de las autoras más relevantes de la escena dramatúrgica", valora.

La vejez y los cuidados necesarios en esta fase de la vida es la base de una obra que cuenta "con una poética que refleja la fragilidad humana en primer lugar y está bien que se pueda mostrar en escena". "Eso cuadra muy bien con la intención del IVC de llevar a escena textos que nos muestran inquietudes contemporáneas", destaca la directora.

Lola Blasco agradece también al Arniches, la Muestra y el IVC el haber podido realizarlo "en mi ciudad porque me gustaría trabajar más a menudo en mi ciudad, y precisamente cuando la familia se hace mayor volver a tu tierra es importante, como también el crear tejido".

El montaje que dirige y escribe lo define como un "producto que creo que va a gustar, que es poético, en el que todos hemos puesto el corazón". Y ahí subraya la importancia de un proceso de dos meses con los seis intérpretes para crear "la obra que quería hacer", una que "es muy libre".

Mora destaca la voluntad de aprovechar el escaparate nacional de la Muestra para llevar más allá de la Comunitat Valenciana esta producción propia del IVC, "pero eso será una segunda etapa".

La obra que se estrena este viernes 7 y también se verá el sábado 8 en el Arniches viajará luego a Valencia, donde estará en el Rialto del 20 al 30 de noviembre, donde también habrá más actividades. Y el 17 y 18 de enero en Castellón para luego cerrar esta primera fase el 24 en Peñíscola. "Intentamos que las producciones propias se vean", subraya la representante de la Generalitat.