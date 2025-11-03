Lola Blasco vuelve a Alicante para su obra más personal: "La vejez y la muerte no las queremos ver en sociedad"

La dramaturga Lola Blasco vuelve a su Alicante después de nueve años para estrenar en la Muestra de Teatro una nueva obra teatral que aborda un tema "muy duro". Y es que la vejez y la muerte "son temas que nunca están de moda", asuntos que la sociedad evita.

La creadora enfatiza cómo estos temas son sistemáticamente apartados del debate. "Los asilos de ancianos están en las afueras de las ciudades", pone de ejemplo de que es algo que "no hemos querido ver dentro de nuestra sociedad".

Y con ese fenómeno, llega otro: "La gente tiene que aparentar siempre ser joven". Lo que lleva aparejado que cuando la persona "deja de ser joven, parece que deja de ser válida".

Blasco cuenta que lleva tiempo interesada en el tema. La obra, confiesa, es "algo muy personal". Ella, un joven talento Premio Nacional de Literatura Dramática con 33 años, siempre se ha sentido como "una persona mayor" o, por lo menos, mayor de lo que era en ese tiempo.

Pero cuando comenzó a trabajar en un proyecto sobre el deterioro cognitivo, llegó lo imprevisto y "se ha cruzado lo personal, lo autobiográfico, con la ficción o con la obra de arte". Escribir sobre la enfermedad de Alzheimer coincidió con la noticia de la demencia de su propio padre

Aunque reconoce que el tema es "durísimo," busca tratarlo desde un lugar distinto. Su obra, titulada Los días lentos, evita profundizar en los temas que suelen abordarse en el arte sobre la vejez. Estos son, según Blasco, asuntos "escatológicos, incluso pañales, etcétera".

En cambio, Blasco busca "ofrecer una mirada también desde el punto de vista de la enfermedad". Su intención es "volar hacia lo onírico o incluso buscar lo estético" de esta dura realidad, como ha ido haciendo a lo largo de su obra.

La obra también cuestiona la forma en que la sociedad trata a los adultos enfermos. Lola Blasco critica la tendencia a que se "infantiliza a los adultos con enfermedades y mucho más con enfermedades cognitivas".

La dramaturga ha vivido en persona esta deshumanización. Así recuerda cómo fue que el diagnóstico de su padre se lo daban a ella y no a él porque su padre estaba entendiendo que "no se dirigían a él".

Para Blasco, esta dinámica "nos deshumaniza como seres humanos". La escritora insiste en la necesidad de tener "cuidado con esta infantilización", recordando a la sociedad que "no somos niños".

Todo esto se verá el 7 y 8 de noviembre en el Teatre Arniches de Alicante, donde se harán los dos primeros pases de Los días lentos. El proceso de trabajo ha sido "exigente, pero también muy hermoso y muy vivo" cuenta sobre una producción que han estado haciendo en l'Escorxador de Elche y esta semana ya se traslada a la sede del IVC en la provincia.

De aportar para ello se ha encargado un reparto encabezado por Morgan Blasco y Enric Juezas en el que también están Alda Lozano, Isabel Requena, Nieves Soria y Diana Volpe.

Una vuelta agridulce

Volver a trabajar en Alicante es para Blasco "volver a la infancia en muchos sentidos". La experiencia resulta "agridulce" ya que las oportunidades de trabajar allí son escasas.

A pesar de los problemas de producción, Blasco está "agradecida de poder hacerlo". La autora cree que su ciudad "se merece tener un tejido cultural cada vez más sólido".