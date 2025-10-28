Alicante tiende los puentes internacionales al teatro en España: "Queremos que los autores salgan con alianzas"

Si la Muestra de Teatro en Alicante tiene fuerza en España es por su capacidad de promocionar a los autores y sus obras. El programa de actividades profesionales de este año presume de los puentes internacionales que se ofrecen: "Queremos que los autores salgan con alianzas".

Ese es el objetivo de una de las líneas veteranas de la Muestra, el Encuentro de Traducción Internacional. Este se encarga de cerrar precisamente esta parte profesional el 11 y 12 de noviembre en Las Cigarreras. Con cinco traductoras de diferentes países europeos se abordará esa difusión en el extranjero.

La francesa Christilla Vasserot, la inglesa Rachel Toogood, la rumana Luminita Voina-Raut, la alemana Franziska Muche y la italiana Antonella Caron se reunirán durante ese martes y miércoles con una docena de autores. De coordinarlo se encargan Dani Ramírez y Eva Redondo de Contexto Teatral.

Y si ese es el fin, el arranque llega el mismo día de inauguración de la Muestra, el 7 de noviembre, también en Cigarreras. Ese viernes y el sábado se encontrarán las principales asociaciones autorales estatales (AAT, AVEET, ACD, ADIB, DramaturGA y DREM). El objetivo es evolucionar el Manual de Buenas Prácticas de la Dramaturgia que se generó hace dos ediciones.

¿Qué es lo que se pretende con él? Recoger los problemas y el método en la edición de textos teatrales. Además, debatirán sobre la enseñanza reglada y la que no de la dramaturgia y la escritura teatral en España.

En este programa se incluye la presentación del libro Per què fer teatre a l’Aula? Situacions d’aprenentatge a través del teatre valencià contemporani. Este texto didáctico lo editan AVEET y Diputación de Valencia / Teatro Escalante y está especialmente dirigido a profesorado y alumnado de Educación Secundaria.

La oferta formativa de la Muestra se completará con dos cursos intensivos: los días 10, 11 y 12 de noviembre en el IAC Juan Gil-Albert, la dramaturga alicantina Lola Blasco impartirá un curso sobre Dramaturgias de la senectud, vinculado a su espectáculo en la Muestra.

Los días 13 y 14 de noviembre en la Sala Núria Espert del Teatro Principal de Alicante, Patrícia Pardo ofrecerá un curso bajo el epígrafe Recuperem el diàleg, coordinado por ProTea (Plataforma de Profesionales del Teatro de la Provincia de Alicante).

Roberto García, el director artístico de la Muestra, valora que "la programación profesional nace para dotar al sector de herramientas y espacios reales de trabajo". Con él se pretende "actualizar el Manual de Buenas Prácticas, conectar la docencia con la práctica dramatúrgica, abrir la formación a nuevas miradas y tender puentes internacionales mediante la traducción. Queremos que autores, docentes y traductores salgan de esta edición con alianzas, recursos y nuevas vías de circulación para sus obras".