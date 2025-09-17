El Gil Albert sale de la Casa Bardin para llevar la cultura a toda la provincia de Alicante y despide el año con Millás

Inicio de temporada en el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert que lleva recorrida ya la mitad de las poblaciones de la provincia de Alicante y aspira a pasar por todas en este mandato. En ese ambicioso trabajo de despliegue de actividades está también la actividad para cerrar el otoño con nombres como el escritor Juan José Millás y el rapero Nach.

Cristina Martínez, la directora de este organismo de la Diputación, avanza una intensa programación con ochenta actividades con la que cierra el año con ciclos como Todas las letras, trayendo a autores que no han estado en la ciudad.

A Millás se suman nombres como Jordi Sierra i Fabra y Sergio del Molino que pasarán por el palacio de la Diputación para facilitar un mayor acceso del público a este evento.

Otro ciclo es Contar y cantar en el que traerán a artistas que hablarán de sus trayectorias y cómo graban para luego interpretar varios temas de su repertorio. Alice Wonder y Nach son dos de los primeros nombres que ilusionan a Martínez, como reconoce en la presentación a los medios.

Y es que una intensa agenda recoge ya a nombres conocidos, como Pepe Viyuela. Este pasará este mismo miércoles para charlar sobre su trayectoria, aprovechando su participación en el Festival Internacional de Teatro Clásico que celebra el Principal.

En la línea de combinar el talento de la provincia con el de fuera, Martínez destaca otro nombre como el de Carlos Galán, el alicantino fundador y director de la discográfica independiente Subterfuge. Estará el jueves y el viernes grabará su podcast con Niño de Elche.

El diputado Juan de Dios Navarro valora que el Instituto Gil Albert "está muy vivo y hace un trabajo increíble con todos los artistas alicantinos, que así pide el presidente de la Diputación para fomentar a todos los creadores de la provincia".

"Es un orgullo presentar estas actividades", explica, "que complementan las desarrolladas durante el año en otros municipios de la provincia". Ahí es donde resalta la voluntad de llegar a los 141 municipios de la provincia: "Es una meta muy alta y exigente, pero en eso trabajamos todos los días".

Navarro también agradece la colaboración de los municipios para ello, demandando precisamente esa atención. "De menos de diez mil habitantes son un centenar y esta variedad disciplinar es lo que tenemos que hacer", resalta. "Los objetivos tienen que ser ambiciosos para llegar a cotas elevadas, sino, no llegaríamos", añade.

La prueba es que de las 80 actividades presentadas este miércoles más de 30 se realizarán fuera de la ciudad de Alicante, una idea en la quieren insistir. "Y que la cultura sea no solo una cuestión del entorno de la Casa Bardín sino que los alcaldes entiendan que es el instituto de toda la provincia de Alicante", subraya.

El ciclo Menos 500 es un ejemplo de ese trabajo de difusión dirigido específicamente a poblaciones que no superan el medio millar de habitantes. Este, como apuntan, se trabaja especialmente en verano aprovechando que aumenta la población.

Martínez destaca que se trata de no repetir actividades en el municipio que se visita. "Tengo un mapa e intento que se cubran localidades que no se han cubierto, como en el caso del arte urbano de Pilar de la Horadada o en Albatera. Todo esto forma parte del ADN de la institución", resaltan.