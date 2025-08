La librería 80 Mundos respira tras acordar su traslado a Pynchon: "Queremos mantener la esencia de ambos proyectos"

Si bien miles de turistas están disfrutando este verano de la ciudad de Alicante, algunos comercios afrontan las semanas más duras del año.

Una dureza que se suele caracterizar por la alta demanda característica del periodo estival. Sin embargo, el personal de la librería 80 Mundos se encuentra afrontando otro tipo de situación delicada.

Tras un mes de julio que inició con el anuncio de desalojo inminente tras ser adquirido el local por parte de un fondo de inversión especializado en viviendas turísticas, la librería se encuentra sumergida en un "proceso de duelo", tal y como lo definen sus cuatro socios; Carmen Juan, Sara Trigueros, Marina Vicente y Ralph del Valle en una conversación con EL ESPAÑOL.

Tras semanas de barajar posibles soluciones, el histórico negocio ve al fin "luz al final del túnel". 80 Mundos se fusionará con la librería Pynchon & Co tras acordar su traslado a los locales de esta última en la calle Segura.

Una propuesta inesperada

El equipo de 80 Mundos explica que, aunque la noticia haya parecido repentina, han estado "barajando muchas opciones, posibles locales" y "muchos y variados formatos". Sin embargo, el tiempo era limitado para encontrar el "local ideal para algo tan específico" como una librería que también ofrece un espacio cultural con diferenciación de zonas para actividades, como lo ha sido 80 Mundos en los últimos 41 años.

Las características de búsqueda eran "complicadas de encontrar", ya que su intención primordial era "seguir en el centro, en nuestro barrio", cerca de la ubicación original de la librería. Esto se debía al deseo de "no complicar la asistencia del público habitual" y mantener su vínculo como comercios locales y comercios de barrios con sus vecinos.

Contrario a lo que algunos comentarios en redes sociales sugieren, la opción de fusionarse con Pynchon & Co no era algo que 80 Mundos estuviera valorando inicialmente. La propuesta, en realidad, surgió de Pynchon & Co: "Ellos nos hicieron la propuesta", aseguran los socios.

Respeto, sinergias y fortaleza cultural

Ante la pregunta sobre si esta fusión podría significar la pérdida de identidad tanto de 80 Mundos como de Pynchon & Co, los socios se muestran firmes. "Creemos que van a salir fortalecidos ambos proyectos y que esto va a ser un proyecto cultural fuerte".

Y es que, a pesar de haber sido competencia, ambos locales mantienen un profundo "vínculo emocional", al tratarse de las dos librerías más emblemáticas de Alicante.

Prueba de ello es la estrecha relación que mantienen los socios de 80 Mundos con Pynchon & Co y viceversa: "Todos aquí le tenemos un profundo cariño a Pynchon por el proyecto que mantiene y nuestra común pasión y amor por la cultura", sostiene Sara.

En definitiva, más que un simple traslado, los socios prefieren hablar de una "fusión" y de una "continuidad" a un proyecto común como es el de crear un espacio de referencia para la cultura alicantina. Anticipan una "creación de sinergias muy natural".

Anuncio prematuro

El anuncio prematuro en la prensa, antes de que ambas librerías pudieran comunicarlo adecuadamente, fue un trago amargo. "Esto no ha estado bien porque queremos trabajar a nuestro ritmo para poder anunciarlo cuando toque y ofrecerle todo el contexto necesario", afirman.

La prisa impidió "respetar la historia de los proyectos culturales", sentarse y pensar "de qué manera va a mantenerse la esencia de unos y la esencia de otros y dónde van a converger". La falta de tiempo también afectó a las personas, al enterarse los propios trabajadores de Pynchon & Co de la nueva fusión por la prensa, al igual que los proveedores de ambas librerías.

Una noticia adelantada que conlleva, según lamentan a "que la gente empiece a juzgar sin conocer realmente cuál es el proyecto". En este sentido, los socios destacan la importancia de una comunicación adecuada en los medios y que estos "respeten" sus tiempos.

Además, aseguran no poder proporcionar "de momento" más información acerca de la fecha de apertura de la nueva fusión ni poder adelantar otros aspectos relacionados con el modelo de negocio que llevarán ambos proyectos.

El apoyo ciudadano y pisos turísticos

A pesar de la angustia y el estrés vivido en las últimas semanas, 80 Mundos asegura haber recibido "muchísimo cariño, apoyo y ganas de colaborar" por parte de los alicantinos.

Los socios también abordan la situación de los pisos turísticos en Alicante, un problema que les ha afectado de forma directa. Consideran que la nueva moratoria de pisos turísticos es ineficaz: "Creemos que en la práctica no va a cambiar nada", aseguran.

En este sentido, aseguran que la medida llega "5 o 10 años tarde", calificándola de "parche cosmético". La ciudad, argumentan, "se ha centrado en un modelo productivo basado únicamente en el turismo sol, playa y un Starbucks", sin un "plan de actuación sólido".

Asimismo, señalan una conexión directa entre su situación y el anuncio del Ayuntamiento, al recordar que "a principios de año, los pisos turísticos no eran un problema para el gobierno municipal".

Resiliencia y visión de futuro

Los socios de 80 Mundos confían en que los alicantinos acogerán positivamente el nuevo proyecto en común con Pynchon & Co. De hecho, ven con buenos ojos la fusión porque, según ellos "mantendrá un tejido de comercios independientes y protegerá la diversidad cultural", diferenciándose así de las grandes cadenas.

Si bien aseguran estar "más tiempo en la librería que en casa" estas últimas semanas, se muestran decididos a ser "resilientes" y "salir más fuertes", no solo ellos sino la ciudad, con un proyecto "muy sólido y muy fusionado".

En este sentido, destacan sus "ganas de volver a tener ilusión" y remarcan el bonito gesto de que una "competencia" como Pynchon & Co les "tienda la mano" al proponerles "caminar juntos hacia la misma dirección y a remar por la cultura".