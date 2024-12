Estas son las 44 producciones con las que el Principal de Alicante quiere conquistar al público en 2025

En 2023 el Principal consiguió su récord de espectadores en más de una década y esa buena estela quieren mantenerla. Para ello avanzan las obras con las que quieren estrenar el 2025, con mucha música en una programación donde brilla la estrella de José Sacristán.

En el detallado repaso que ha hecho la subdirectora María Dolores Padilla ha ido poniendo el foco en tendencias que ha ido fomentando para abrir aún más el teatro a todo tipo de públicos.

Y una de las que ha funcionado especialmente bien es el trabajo con los centros educativos con ciclos como Jóvenes al teatro y Cuentos tras el telón. En el primero, pensado para alumnos de bachillerato se verán tres obras en valenciano, al igual que en 2023.

Querida Agatha Christie tendrá doble pase, dentro de esa línea con centros educativos, "para potenciar y crear nuevos públicos, que está funcionando muy bien". El autor Juan Carlos Rubio parte de la novelista inglesa para inventar un supuesto encuentro con Benito Pérez Galdós.

Kids & Stories, es otro de los ciclos exitosos en el pequeño formato en inglés, ya que llena los sábados cuando se lanza, destaca la responsable de la programación.

Entre esas ofertas diferentes, destaca Aquellas migas de pan, con Mónica Bardem. Esta tendrá tras la función un coloquio entre las actrices y los miembros de la fundación Alzhéimer. Que será la primera vez que se organice un debate así en el patio de butacas.

La música sigue aportando buena parte de la programación, aprovechando también los días entre semana para su expansión. Vuelve Robin Torres con el tributo de Mecano que agota entradas cada año. Y desde Nueva York, las cinco voces de The Best of Soul, luego Michael's Legacy, el tributo a Jackson. Diego El Cigala trae Canta a México y así llega al Principal el 6 de marzo acompañado de una orquesta de mariachis.

Pioneros es otra pieza más de esa apuesta musical con un concierto que reúne a los líderes de Fórmula V, Los Mismos, Los Mustang, Pablo Perea y Micky, entre otros. En esa línea de recuerdos: los 45 años del álbum de The Wall de Pink Floyd y Elefantes repasará sus treinta años de carrera.

Si la música llena, otro género que no falla es la comedia. Luis Zahera vino con Chungo y ahora regresa con Aún más chungo. Ron Lalá llega con Ron Lalá 4x4, una fiesta de humor, canciones en directo para Álvaro Cáceres.

Más es más

Santi Rodríguez, otro de los cómicos que suele arrasar en la taquilla del Principal, repite. Martita de Graná tendrá su último pase de su gira Martita sea y ya promete que traerá el nuevo.

Rodeada de la ambientación navideña en la entrada, Padilla recuerda una de las opciones que mejor le funcionan en estas fechas: "Estamos vendiendo muchas tarjetas de regalo, no tienen fecha de caducidad y se pueden cambiar por cualquier espectáculo".

Esta opción surgida en las 2022 es una de las opciones que les ha funcionado muy bien para facilitar la atracción de público al cuidar el detalle con una cuidada presentación. Disponible en tarjeta de 100 euros, de ellas se han vendido 97, y de las de 50 euros, 81.

Prestigio

En este avance de la oferta destaca en particular "un fin de semana de lujo" del 14 al 16 de febrero con José Sacristán y Ana Marzoa con el texto La colección de Juan Mayorga. Una oportunidad única ya que hacía años que el Principal no programaba una obra no musical durante tres días.

Entre los grandes montajes de prestigio están también El cuarto de atrás, la adaptación de Carmen Martín Gaite, con Emma Suárez y Alberto Iglesias para el 29 de marzo y La reina de la belleza de Leenane de Martin McDonagh con Juan Echanove dirigiendo a María Galiana.

Tirant Lo Blanc, en versión de Màrius Serra sobre el clásico de Joanot Martorell, con la producción del Teatre Romea de Barcelona. Una oportunidad para ver un clásico tan importante de la literatura. Los lunes al sol, con ocho actores encabezados por Marcial Cayo, para esta versión teatral del clásico de Fernando León, en una doble jornada el 22 y 23 de febrero.

Danza y ópera

En danza, la compañía de Antonio Gades presenta el clásico de Bodas de sangre y el ballet contemporáneo con la recién creada compañía de la bailarina Lucía Lacarra y su primera producción, Lost Letters. "Es de una belleza espectacular", destaca Padilla.

Esta temporada habrá dos Verdi, Il trovatore, en la producción de Ópera 2001, y la compañía de Leonor Gago presentará Rigoletto, la otra apuesta por el exitoso compositor italiano.

Y la cuarta edición del festival de teatro de Alicante vuelve demostrando el gancho en el público, con un espectáculo para adultos y otros dos familiares.

El festival Alma Mediterránea cumple seis años y así la formación Albaladre estará con la tuna de derecho de Alicante.