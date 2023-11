Pérez-Muelas: "Somos un país que es ignorante de nuestra historia por voluntad propia"

"Somos un país que, en muchos aspectos, es ignorante de nuestra historia por voluntad propia", afirma el profesor de literatura Pepe Pérez-Muelas que, para combatirlo, se lanza con su primer libro Homo Viator a presentar el descubrimiento del mundo a través de los viajeros. Este viernes lo presenta en la ciudad de Alicante y repasa las claves de un ensayo que está entre los más vendidos de España.

"Elijo los viajeros como forma de contar la historia del mundo, porque desde pequeño yo he utilizado los viajes como escapatoria", se arranca en esta entrevista antes de pasar por la librería Pynchon & Co. Nacido en Lorca y trabajando ahora en un instituto de Olivares, recuerda su niñez cuando aún se editaban atlas y "me sentaba y me imaginaba los desiertos que tenía que atravesar y los mares que navegaba".

Aquella fue su forma de "estructurar el conocimiento del mundo fue a través de la imaginación de los viajes". Luego, "cuando encontré la afición a la lectura, que es el gran amor de mi vida, fui encontrando que hay un punto que ha movido la literatura: el viaje".

Así sitúa el Quijote, la Divina Comedia o La Odisea como grandes ejemplos de esa conexión que le animaron a crear este libro. "Dado que el ser humano ha crecido o se ha expandido a través del viaje, yo creo que era justo hacer una historia del mundo a través de los viajeros".

Y al contarla con su particular estilo, Pérez-Muelas refleja también una clave de quien recorre el mundo, la fabulación. Por eso señala a Marco Polo y Cristóbal Colón. porque "la historia de Europa o de los grandes descubrimientos se basa en dos personajes: tenemos al este Marco Polo y al oeste Colón". Y del veneciano recoge las dudas que hay sobre la veracidad de su relato. Para empezar porque quien lo escribe es Rustichello de Pisa, el compañero de celda que escucha sus relatos.

"Hay muchas teorías sobre Marco Polo", señala, "historiadores que defienden a campo y espada la veracidad de los viajes de Marco Polo y otros que no. A mí el debate histórico me interesa bastante poco, pero sí me gusta acercarme a la posibilidad de que todo eso haya sido una mentira". "Los textos de Marco Polo están llenos de inexperiencias, de inexactitudes, también de situaciones maravillosas propias de la Edad Media", añade, "y me hace pensar también que pudo ser mentira".

Y del marinero, recuerda "que también basó el éxito en una mentira porque Colón, cuando llega a América, por supuesto no sabe que es América, no sabe que es un territorio nuevo, pero también utiliza la mentira como forma de subsistencia. Colón escribe las cartas de relación a Isabel la Católica y le dice que es un lugar lleno de oro, cuando evidentemente Colón no encontró oro, porque en esa zona del Caribe no había oro, era una zona muy pobre, sin apenas minerales".

Ambos ejemplos le atraen porque "me resulta llamativo que Europa se va agrandando hacia Oriente y hacia el océano a través de dos personas que, no voy a decir que sean mentirosas, pero sí que les gusta mucho fabular o que utilizan la literatura como un proceso de supervivencia".

Siglos después es el propio Pérez-Muelas quien viaja por el mundo y lo cuenta con un fin bien distinto, reconocer lo hecho y presentarlo de forma atrayente para el lector actual. Una labor ante la que hay mucho por hacer, como señalaba al principio y como ve en las aulas: "Los estudiantes españoles no conocen la historia, pero los padres de los estudiantes españoles, tampoco. Hay una ausencia total de historia".

Quizás por ello encuentra que hay dos corrientes enfrentadas a la hora de presentarla. "Aquellos que estudian la historia con cierto aire revanchista, como para justificar este pesimismo extremo de España en la historia de una decadencia, este lugar oscuro que tiene España dentro de toda la historia mundial. A mí eso también me resulta muy pesado porque creo que hay poca lectura, hay poca reflexión detrás de esos pensamientos. Lo mismo te puedo decir de los que piensan que la historia de España es elegida entre todas las historias para traer solamente luz al mundo", razona.

"Se sigue leyendo mucha historia y que hay gente que le gustaría aprender mucho más historia. Pero yo creo también que es un poco responsabilidad de ciertos sectores públicos, de medios de comunicación... Se ha dejado un poco en manos del que lo quiera hacer", concluye.

