Alicante reúne lo mejor del teatro en España con los premios Estruch

Lo mejor del teatro en España se reúne en Alicante para celebrar la temporada. El Teatro Principal repasa así lo más destacado de los escenarios con la séptima edición de los premios José Estruch.

María Dolores Padilla, la subdirectora del Teatro Principal, recuerda que "sabemos que sin el público, actores y creadores no existiría el teatro". Y por eso valora su trabajo al que reconocen con estos galardones creados hace siete años: "Son trayectorias, emociones transmitidas desde este espacio escénico".

La actriz de Alicante Ana Arrarte, que ya pasó por este escenario con Las novias viudas, se ha encargado de conducir la gala. Y así ha destacado la influencia de José Estruch y su influencia en la Resad "el maestro de escena más importante del siglo XX", con la historia de su exilio y paso por Londres y Montevideo.

Llàntia contribución a las artes escénicas de la Comunidad Valenciana: Sol Picó. "Espero tener alguna sorpresa más porque la ilusión y las ganas se tienen. Pero lo que realmente me sorprende es haber resistido 30 años con una compañía en este país al que le cuesta la danza", confiesa la a "y que sigamos con las ganas para seguir aguantando" porque es imposible aguantar estos años en soledad y seguir alimentando los corazones con la danza.

Llàntia a la mejor interpretación de reparto: Elenco completo Ladies Football Club. Alicia González, Ana Rayo, Andrea Guasch, Belén González, Carla Hidalgo, Diana Palazón, Irene Maquieira, Noemí Arribas, María Pascual, Nur Leví y Xenia Reguant. "Ha sido un viaje alucinante porque no hay nada más bonito que hacer un viaje juntos, estamos más pendientes de las de al lado que de una misma", destacan. Y se han acordado también de las cinco ladies por "un merecidísimo precio a este currazo descomunal", han afirmado risueñas, "hemos hecho un equipo".

Llàntia al mejor actor principal: Pedro Casablanc en Decadencia. Por un rodaje en Bilbao no ha podido asistir, pero a través de un vídeo ha asegurado que le "gusta tanto actuar en el Teatro Principal" y el también actor y director Francisco Illán se ha encargado de recoger esta figurilla por una obra en la que se ha dirigido a sí mismo y ha bromeado diciendo que la "profesión de director está un poco sobrevalorada, simplemente he puesto en pie un texto fantástico y el director se limita a ver lo que le ofrecen los actores y como me conozco bien, ha dado buen resultado".

Llàntia de Honor: Guillermo Heras. En uno de los momentos más emocionantes la hermana del que fuera director durante casi treinta años de la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos ha recogido este homenaje. "Lo pasó bastante mal, pero ha muerto trabajando en lo que quería, el teatro, que es lo que más quería", ha explicado visiblemente emocionada María Fernanda Heras.

Llàntia a la mejor autoría: Vanessa Montfort por El síndrome del copiloto. "Ningún autor de mi generación habría sido traducido si no hubiera sido por él, así que todo homenaje será poco", ha asegurado la dramaturga.

Llàntia a la mejor dirección: Alberto San Juan por Lectura fácil. El otro ausente entre los premiados ha delegado en el actor Pablo Sánchez quien ha asegurado que se ha sentido "muy feliz" por haber sido escogido en su primer casting.

Llàntia a la mejor actriz principal: Mireia Portas en Cantando bajo la lluvia. La actriz continúa recogiendo premios por su interpretación de Lina Lamont y "el reto fue que no quería hacer un papel antipático, era entender a esa Lina que los tiempos cambian y no se supo adaptar, que nos pasa a muchas, cuando no entiendes que un día estás arriba y otro abajo". Y ahí ha reconocido el apoyo del director Ángel Llàcer que "me dio vuelo y una perlita que simplemente había que cuidar". Entre las 44 obras que se hacen en 52 semanas, "los alicantinos tenéis que estar muy orgullosos". Y también ha agradecido este reconocimiento porque "los que trabajamos en musicales y comedias nunca somos reconocidas a secas".

Llàntia al mejor espectáculo: Los Santos Inocentes, coproducción de GG Producción Escénica y Teatro del Nómada. El último de los galardones por una obra que "sigue vigente con el camino que ha marcado Miguel Delibes".

La concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, ha finalizado la gala en un discurso en el que ha valorado la vuelta del público después de los tres años de la pandemia, antes de la foto de familia de los premiados en una de las mejores galas celebradas en estos años.

