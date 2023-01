La zona norte de Alicante amanece en la víspera de Reyes con un centenar de libros en sus calles

La zona norte de Alicante, barrio obrero con escasos recursos, amanece en la víspera de Reyes con un centenar de libros repartidos por sus calles y plazas.

Esta acción, obra de la plataforma Literates., lleva por nombre “invisible, como los duendes de la Navidad”. Varios de sus integrantes recorrieron durante la noche del pasado miércoles, 4 de enero, esta parte de la ciudad con el fin de repartir un centenar de ejemplares donados por varios ciudadanos para sorprender a los vecinos del distrito.

“No podemos permitir que ningún alicantino se quede sin un libro en Navidad”, apuntan desde la asociación juvenil. Por ello, este grupo de jóvenes comenzó el pasado mes de agosto a desarrollar una idea: “hacer una acción que contemple a las personas vulnerables de la ciudad y, además, permita acercar la cultura a las zonas de difícil acceso” del municipio.

Dicho esto se pusieron manos a la obra y comenzaron a revisar sus estanterías y hacer una selección de los libros “más emotivos y que más nos hayan gustado” para poder “compartirlos con otras personas”.

Así comenzó el bucle que desde Literates trasladaron a la sociedad civil en sus diferentes encuentros para dar a conocer la idea e incentivar la participación ciudadana en esta acción navideña.

Y es que, como si de los Reyes Magos se tratara, los miembros de la asociación juvenil se plantaron durante la noche de este miércoles en el barrio de Juan XXIIl -en la sede de su asociación de vecinos y en el centro de lectura del barrio- y en las inmediaciones del parque Lo Morant para depositar el centenar de libros donados sobre los bordillos, calles y adoquines de la zona.

Todo ello para que “cuando la gente se levante y salga a pasear sienta que han llegado sus Majestades y el mejor regalo sea una sonrisa en la cara”.

Entre todas las personas que han participado en la iniciativa, desde Literates. quieren destacar las donaciones procedentes las colecciones de Sonia Martín, Silvia Cárceles, Carlos Arcaya y Miquel Hernandis, las cuales se han juntado a las de Marina Pérez, Thais Peñalver, Laura Sánchez y Adrián Mazón para que los alicantinos de la zona norte “tengan un regalo cultural en Navidad”.

Los ejemplares que se han repartido incluyen libros en castellano, valenciano, francés e inglés, así como recetarios de cocina y otros tomos educativos.

Fomentar la lectura

Entre los propósitos de Literates. se encuentra la promoción de la lectura entre las personas jóvenes de Alicante. Por ello, "ante la falta de recursos digitales y culturales a los que centenares de personas hacen frente cada día", avanzan, "hemos querido ponerlo un poquito más fácil con un regalo que les permita reencontrarse con la literatura”, explican desde la plataforma de difusión y divulgación literaria.

Los libros que se han repartido están envueltos en papeles y sobres de colores negro, marrón, blanco y de lunares, por lo que sus cubiertas no están a la vista y “así podrán descubrir nuevos géneros, autores y estilos”.

Gracias a esta acción, muchas personas podrán tener en su casa un regalo en estas fechas “tan emotivas” y, además, acceder a la cultura de manera más precisa. Desde la asociación juvenil valoran “muy positivamente” la puesta en marcha de los bonos culturales que han ofertado las administraciones públicas, no obstante “hay mucha gente, sobre todo en esta zona, que no dispone de conocimientos digitales o recursos económicos para costear una red de datos y no pueden hacer uso de esta iniciativa”.

Además, el cierre de bibliotecas “y sus horarios tan restringidos” no favorece que las personas jóvenes y la ciudadanía en general “pueda tener un acceso fácil a los recursos públicos en materia de cultura”. Por lo que con esta donación de libros esperan que “la gente de esta zona haga un intercambio de libros y puedan crear, incluso, un punto de lectura comunitario”.

