Retratos en Elche de las mujeres que se convierten en mineras tras enviudar

La minería no es solo cosa de hombres. La extracción de minerales en Bolivia depende, en una parte importante, de las cooperativas, que se agrupan para explotar minerales por zonas, lo que significa que cada socio posee una parte de la mina que su familia hereda cuando muere el minero.

Y teniendo en cuenta que, según cifras de la Organización Mundial del Trabajo, la minería concentra el 8% de los accidentes mortales pese a reunir el 1% de la fuerza laboral mundial, numerosos obreros se acaban encontrando la muerte bajo tierra, en forma de explosión, o tras desarrollar la enfermedad irreversible de la silicosis, por inhalar el polvo de sílice durante años.

Es entonces cuando entran en escena sus mujeres, que asumen la responsabilidad. "Y lo viven como un logro", no como una desgracia, explica el fotógrafo Pablo Miranzo, que esta semana ha inaugurado la exposición 'Mujeres mineras de Bolivia' en la plaza de l'Algeps de Elche.

Miranzo (1992) estuvo en 2018 en la localidad de Oruro, al oeste de Bolivia, con una docena de mujeres de la cooperativa Nueva San José. Y, añaden, ven como un "logro" bajar a unos 200 metros en busca de minerales porque lo que hay en la superficie no es precisamente mucho mejor.

"Para mí es el trabajo más duro que he visto en mi vida, pero ellas tenían otra visión, que era mejor estar en la mina que buscando trabajo en la hostelería o vendiendo comida por la calle, mucho peor pagado y más inestable", explica a este medio el fotógrafo de Crónica Global, medio asociado con El Español en Cataluña.

Pero claro, no es oro todo lo que reluce. Si las condiciones de cualquier mina son sinónimo de riesgo y dureza, las que son propiedad de las cooperativas se puede considerar "de subsistencia", explica Miranzo. "Son minas que fueron abandonadas por el Estado porque no eran rentables y no interesaban industrialmente", avanza. "Son muy artesanales", apostilla.

Las cooperativas mineras también "tienen mucho poder", insiste durante la charla. Y recuerda el suceso que conmocionó a Bolivia cuando, en 2016, un viceministro de Evo Morales fue asesinado por mineros con los que había ido a dialogar en medio de las fuertes protesas por la modificación de la Ley de Cooperativas.

Entre Bolivia, pero sobre todo México, Colombia y Perú, este joven periodista afincado en Barcelona ha pasado cuatro años cubriendo, entre otros temas, la vida de un grupo de jóvenes en Ciudad Bolívar (distrito al sur de Bogotá), la formación de autodefensas indígenas en comunidades andinas, el turismo de ayahuasca por occidentales en el Amazonas peruano o la desaparición forzada en Veracruz. "Latinoamérica es más peligrosa en nuestra cabeza de lo que es en realidad", asegura. "A ojos del europeo, el choque siempre va a ser a positivo cuando vayas", defiende.

Ahora, su ciudad natal, donde ha cubierto otro drama local asociado al empleo y a las mujeres, como es el de las aparadoras de calzado, se expone su trabajo hasta el 7 de enero en el barrio de Carrús con el objetivo de descentralizar la cultura del municipio, ha explicado la Asociación de Periodistas de Elche (APE), promotora de la exposición, que ha contado con la colaboración de la concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento.

