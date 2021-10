La policía frena una excavación ilegal en un yacimiento ibérico de Alicante

Noticias relacionadas Alicante reclama el respaldo de los gobiernos y la UE al yacimiento del Parque de las Naciones

La foto de una excavadora al lado de unos restos arqueológicos disparó las alarmas la mañana del jueves en Alicante. ¿Qué hacía una máquina así en una parcela en la que se encuentra uno de los yacimientos ibéricos más importantes de la Comunidad Valenciana? Sin permisos para estar allí, la policía acabó prohibiendo los trabajos allí.

Las excavaciones del Tossal de les Basses, o Cerro de las Balsas, son un enclave destacado en el patrimonio arqueológico de la ciudad. Están ubicadas en una de las áreas de más interés para los expertos ya que están junto al Tossal de Manises y el parque de las Naciones. La primera ya está habilitada como espacio visitable donde ver las ruinas romanas de Lucentum y en el segundo se planea crear un museo al aire libre.

Entonces, ¿qué hacían una excavadora y un camión en una reserva arqueológica? José Manuel Pérez Burgos, jefe de patrimonio del Ayuntamiento, reconoce su sorpresa al recibir los avisos que alertaban de esa presencia. Y uno de los puntos que señala es que hay que distinguir en esos terrenos privados la parte que está protegida y la que no.

"Dentro de los terrenos del Tossal de les Basses hay un poblado amurallado ibérico, que está bajo el amparo público. El resto del espacio es urbanizable con zonas arqueológicas que, según la importancia que tenga, se integrará en zonas ajardinadas". Mientras que en otras se podrá construir ya como zona urbana.

El aviso a las máquinas

La alerta de los vecinos a través de las redes sociales y del propio Pérez Burgos, que conocían por haber trabajado allí, sorprendieron a los expertos. No se había recibido ninguna notificación para que la maquinaria pesada acudiera a la zona.

El jefe de patrimonio explica que al ser un espacio con una atención especial cualquier tipo de trabajo que se tenga que hacer debe contar con la presencia de un técnico especializado. "Aunque sea un desbroce superficial, la intervención que se haga necesita de un seguimiento autorizado arqueológico autorizado por la Conselleria de Cultura", apunta.

El operativo en el Ayuntamiento se puso en marcha para comprobar qué estaba sucediendo. "Los compañeros de la Concejalía de Urbanismo que están en la recuperación y actualización de la zona también se quedaron sorprendidos porque no sabían nada", indica.

No había tiempo que perder. Así que se avisa al concejal de Cultura, quien llama al de Seguridad para que se paren los trabajos. Antonio Manresa recalca que en el Tossal de les Basses, "no puedes ir por tu cuenta, tienes que ir con vigilancia, y no entra maquinaria". De hecho, "el permiso tiene que ser escrito porque el valor arqueológico es espectacular".

La decisión estaba clara. El edil José Ramón González envía a la policía local a averiguar la intención de los operarios. Y allí el encargado de obra justifica su presencia señalando que su intención es retirar material de obra. Pero no había ninguna documentación que lo corroborara ni estaban acompañados por el pertinente profesional, según indican.

A investigar

"Esto se estaba haciendo sin control y por eso se ha parado la obra", recalca Pérez Burgos. Ahora, añade, la labor que asumen es la de investigar cómo había sido posible que eso sucediera. Eso sí, como advierte, el plan parcial en el sector I/4 Albufereta aborda que "se puede proceder a la urbanización, pero siempre con todas las actuaciones para que el yacimiento quede a salvo. Evidentemente, el BIC lo está".

¿Qué sucederá entonces? "En el resto de terrenos, que es amplio, se podrá urbanizar", señala. En estas, puntualiza de nuevo, "siempre con las actuaciones que haya que hacer para incluso intentar integrar algunos de los restos conservables, que lo sean visualmente, para la ciudadanía".

