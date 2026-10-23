Terra Natura Benidorm identifica con microchips a 9 animales nacidos en el parque para mejorar su seguimiento

El equipo veterinario de Terra Natura Benidorm ha llevado a cabo esta semana la identificación individual mediante microchips de nueve animales nacidos en sus instalaciones.

La actuación ha incluido ejemplares de aves, reptiles y mamíferos, entre ellos pequeños primates, algunos pertenecientes a especies amenazadas, con el objetivo de garantizar su trazabilidad y facilitar el seguimiento de su crecimiento, estado sanitario y evolución.

Entre los animales identificados se encuentran un loro de corona blanca (Pionus senilis), un tití de cabeza de algodón (Saguinus oedipus), un tití de Goeldi (Callimico goeldii), cuatro tortugas carbonarias (Chelonoidis carbonarius), una cría de margay (Leopardus wiedii) y Shibú, una cría de perezoso. Todos ellos cuentan desde ahora con un código de identificación único que permite vincularlos a su historial individual y mantener actualizada la información relativa a su nacimiento, características biométricas y controles veterinarios.

La implantación de microchips constituye una herramienta de especial importancia en el manejo de especies sujetas a normativas internacionales de protección, como la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). En función de la especie y de los requisitos legales aplicables, la identificación puede realizarse mediante dispositivos subcutáneos, anillas u otros sistemas de marcaje autorizados, que permiten documentar la procedencia de cada animal y garantizar su trazabilidad.

Uno de los grupos identificados ha sido el formado por cuatro tortugas carbonarias nacidas en el parque. Estos reptiles presentan un peso aproximado de 20 gramos al nacer y pueden alcanzar entre 300 y 400 gramos después de dos años de crecimiento. El registro individual permite documentar esta evolución mediante controles periódicos y adaptar los cuidados a las necesidades de cada ejemplar.

La actuación también está vinculada al seguimiento de los nacimientos registrados en las instalaciones, especialmente en especies de primates que forman parte de programas de conservación. Entre ellos destaca el tití de cabeza de algodón, catalogado en peligro crítico de extinción, cuya reproducción bajo cuidado humano contribuye al mantenimiento de poblaciones y al desarrollo de estrategias de conservación.

Terra Natura Benidorm registró el nacimiento de dos crías de esta especie, descendientes de la pareja reproductora formada por Martina y Basel. A este avance se suma el nacimiento de un segundo ejemplar de tití de Goeldi en las instalaciones, que da continuidad al trabajo reproductivo desarrollado con esta especie.

Entre los ejemplares identificados también se encuentra la cría de margay nacida el pasado 10 de septiembre, cuyo nacimiento supuso la primera reproducción de esta especie en Terra Natura Benidorm. Este pequeño felino, catalogado como casi amenazado, forma parte de un programa europeo de conservación en el que participa el parque. A él se suma Shibú, una cría de perezoso que también ha recibido su microchip de identificación para facilitar el seguimiento individual de su desarrollo y estado sanitario.

El seguimiento de estas crías desde sus primeras etapas de vida permite al equipo veterinario evaluar su desarrollo, detectar posibles alteraciones y disponer de información útil para mejorar su bienestar. Además, en el caso de las especies sometidas a regulación internacional, la identificación individual facilita el cumplimiento de los requisitos de documentación y control establecidos por la normativa CITES.

Estas actuaciones forman parte de los protocolos habituales de manejo veterinario de Terra Natura Benidorm y permiten integrar la información sobre cada ejemplar en un historial individual. El registro de los nacimientos, los controles sanitarios y la identificación de los animales contribuyen a mejorar su cuidado y a desarrollar el trabajo de conservación de especies bajo cuidado humano.