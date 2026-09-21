"15 millones para la hostelería y 1.000 para el automóvil": el dardo de los hosteleros para exigir respeto al sector

El presidente de Hostelería de España, José Luis Álvarez, ha denunciado la brecha en las ayudas estatales destinadas a la transición ecológica entre los distintos sectores económicos. Álvarez ha puesto en evidencia que el Ministerio de Turismo destinó 15 millones de euros a la eficiencia energética del sector hostelero, frente a los 1.000 millones de euros concedidos a la descarbonización de la industria automovilística.

"Curiosamente se pusieron 15 millones en el sector y doy un dato: se pusieron 1.000 millones para la industria del automóvil para la descarbonización", ha censurado el líder patronal durante su intervención en Benidorm. A pesar de esta desproporción, el dirigente ha matizado la postura del sector frente a las subvenciones: "No pedimos ayudas, lo que pedimos es que haya ayuntamientos que nos dejen trabajar, que nos respeten y que nos valoren".

En su discurso, el máximo representante hostelero ha reivindicado que el compromiso ambiental forma parte de la herencia tradicional de la restauración. "Nuestros abuelos nos enseñaron que el sentido común en nuestros negocios de hostelería teníamos que utilizarlo", ha remarcado.

En esta línea, ha recordado que el reciclaje y la optimización de insumos no constituyen una novedad para el sector. "Nosotros los hosteleros ya reciclábamos, ya aprovechábamos; cuando hablan ahora de desperdicio alimenticio, nosotros ya lo hacíamos", ha subrayado.

El presidente nacional ha puesto en valor el trabajo conjunto con la plataforma Hostelería por el Clima, impulsada junto a Coca-Cola y Ecodes, para dar visibilidad a estas prácticas. "Lo único que ha hecho Hostelería por el Clima es contarlo, porque nosotros no lo contábamos, lo hacíamos porque estaba en nuestro ADN", ha afirmado.

Álvarez ha remarcado la importancia estratégica de un sector que aglutina a 315.000 empresas y representa el 6,4 % del Producto Interior Bruto (PIB) nacional. "Somos un sector económico, pero sobre todo somos un sector social", ha expresado al describir el valor humano de los establecimientos.

Para ilustrar la penetración de la hostelería en el tejido social del país, el presidente de la patronal ha recurrido a una comparativa directa. "Tenemos más bares que camas hospitalarias; eso significa que la gente en nuestros bares es feliz y que en ellos la vida se vive", ha afirmado.

Al abordar el posicionamiento de España y Benidorm como potencias turísticas internacionales, ha destacado la singularidad intangible de la oferta española frente a otros destinos. "Lo que el mundo nunca podrá copiar y quieren copiar es nuestra forma de vivir, de relacionarnos y nuestros bares", ha proclamado.

El dirigente ha relacionado además la actividad hostelera con la conservación del entorno urbano a través de la iniciativa 'Calles vivas'. "Donde hay un local de hostelería, un comercio o una terraza, hay una calle que está iluminada, que es segura y donde la gente disfruta", ha argumentado.

Por último, el presidente de Hostelería de España ha pedido a la administración pública que tome ejemplo de la gestión del sector en materia de sostenibilidad. "Ya les gustaría a los políticos que el resto de sectores que nos acompañan fuesen tan y tan sostenibles como nosotros", ha sentenciado.