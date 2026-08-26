El equipo de Marcos Zaragoza en Villajoyosa tumba la cruz al mérito del agente en el caso del piloto ruso por su labor sindical

A veces la gestión municipal puede llegar a confundirse con un ajuste de cuentas político, o sindical, según los casos. Por esta razón, lo ocurrido en el pleno del Ayuntamiento de Villajoyosa el pasado 16 de julio de 2026 sigue creando un absoluto malestar en el seno de la Policía Local vilera. El equipo de Gobierno, sostenido por la mayoría absoluta que suman el Partido Popular y Gent de La Vila, decidió tumbar una enmienda presentada por el grupo municipal Vox a la propuesta de honores y distinciones de la Concejalía de Seguridad Ciudadana.

Para muchos agentes de la Policía Local de Villajoyosa no es un hecho fortuito, más cuando el protagonista es su delegado sindical. Estas distinciones suponen méritos a la hora de ascensos en la carrera profesional y negarlos supone una discriminación. Más aún cuando se trata de la protección de los delegados sindicales y representantes de los trabajadores frente a represalias, sanciones o discriminación.

Si la labor sindical está blindada por un marco normativo jerárquico que parte de la Constitución y se despliega en leyes orgánicas, estatutos marco y legislación laboral, ¿qué no ocurrirá con trabajadores sin esa protección?, se preguntan sus compañeros en la Policía Local.

Todo empezó cuando se solicitó conceder la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo a I.R.C. (delegado sindical de CCOO), el agente de la Policía Local que actuó en primera línea tras el asesinato a balazos del expiloto y espía ruso Maxim Kuzmínov, ocurrido en la Cala de Villajoyosa en febrero de 2024. Fue el primero en personarse inspeccionando las inmediaciones para cerciorarse de la no presencia de los presuntos asesinos ya que la zona tiene un tránsito frecuente ya que en los aledaños se encuentra un centro educativo. Y evitando así la contaminación de pruebas.

La negativa del ejecutivo local que encabeza el alcalde Marcos Zaragoza en julio de este año no responde a una cuestión de mérito profesional. El propio consistorio ya escenificó el reconocimiento a I.R.C. en octubre de 2025 durante la celebración del patrón del cuerpo local, incluyéndolo en una entrega de distinciones que, sin embargo, carecía de validez oficial al no haber sido ratificada por el órgano soberano, el pleno del Ayuntamiento.

No obstante, cuando llegó la hora de la verdad en el procedimiento administrativo que debía elevar la correspondiente propuesta oficial para dar soporte legal al galardón, la moción del concejal de Seguridad Ciudadana, Jaime Santamaría, excluía al agente de los distinguidos por el pleno. Otros tres agentes, por su rápida intervención y práctica de maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y uso del desfibrilador (DESA) para salvar a una persona en parada cardiorrespiratoria y otra de ahogarse, fueron condecorados por el pleno.

Vox hizo una enmienda a la moción pidiendo el reconocimiento para I.R.C. y el PP y Gent de La Vila votaron en contra de la enmienda. Vox se abstuvo en la votación de la moción por lo "injusta" y "desigualitaria" que era la propuesta del concejal de Seguridad. Y es que bajo su firma, CCOO ha abanderado denuncias de enorme calado mediático y judicial. Entre ellas, la atribución "a dedo" de mandos policiales con nombramientos caducados o la gravísima instalación no consensuada de cámaras y micrófonos en las dependencias internas de la Policía Local, un asunto que levantó ampollas en la plantilla y en la corporación municipal.

Para sus compañeros en el cuerpo policial, negarle el reconocimiento reglamentario a su delegado sindical con los votos del PP y Gent de La Vila, el mensaje que emite el equipo del alcalde Marcos Zaragoza es contundente: la fiscalización sindical y la crítica a su gestión tienen un precio. Mientras la corporación reparte medallas a otras intervenciones rutinarias o de auxilio, castiga de forma ostensible a quien ha liderado la batalla por la transparencia y los derechos laborales dentro de la Jefatura. Y la medalla que sí se le reconoció de cara a la galería en la fiesta del patrón queda despojada de valor legal.