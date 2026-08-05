El plan nocturno más esperado de Benidorm: Terra Mítica extiende su magia en agosto

La temporada 2026 de Terra Mítica, que arrancó el pasado 15 de mayo con el objetivo de hacer renacer las leyendas del Mediterráneo, entra en su fase más refrescante y nocturna. El parque temático de Benidorm ha anunciado la puesta en marcha de sus Summer Nights.

Esta propuesta, como explican sus responsables, la han diseñado para que los visitantes saquen el máximo partido a su entrada durante los viernes de agosto, extendiendo la diversión más allá del horario habitual de cierre.

La iniciativa permite a los usuarios disfrutar de una atmósfera mágica en el área de Iberia, la cual amplía su horario hasta las 23:00 horas. Lo más destacado de esta propuesta es que se ofrece sin ningún coste adicional para el visitante; tanto si se ha adquirido la entrada de día como si se es titular del pase de temporada, el acceso a estas actividades nocturnas está totalmente incluido.

Durante estas veladas especiales, el área de Iberia se transforma. Los asistentes pueden disfrutar de las piscinas y toboganes en un entorno nocturno único, una opción ideal para combatir las temperaturas estivales de la Costa Blanca. La experiencia se completa con la presencia de un DJ en directo que se encarga de poner ritmo a la noche, creando un ambiente festivo apto para todas las edades.

La animación y la cuidada ambientación del recinto aseguran que cada viernes sea una experiencia irrepetible. Para culminar la jornada, las Summer Nights ofrecen un espectáculo nocturno que promete sorprender al más puro estilo de las grandes producciones de Terra Mítica. Como valoran sus organizadores, sirve como el broche de oro tras doce horas de actividad en el complejo.

Grandes espectáculos

Esta oferta nocturna se suma a una programación diaria que este año ha recuperado sus personajes más emblemáticos. El gran referente sigue siendo Barbarroja, el tesoro perdido, un espectáculo de corte cinematográfico con efectos especiales y mucha acción que se desarrolla en la zona de Iberia.

El parque ha reforzado su oferta familiar con la renovación de El Torneo, que ahora cuenta con un nuevo auditorio en el área de Las Islas. En este espacio, el Caballero Negro y su corcel Carbón protagonizan emocionantes justas medievales.

Junto a estas propuestas, el auditorio de Pandora acoge El Circo de las Mariposas, una escena mágica que complementa la amplia oferta de más de treinta atracciones operativas, desde las intensas Titánide e Inferno hasta los refrescantes Rápidos de Argos.

Valor añadido para el visitante

Con las Summer Nights, Terra Mítica no solo amplía su catálogo de ocio, sino que refuerza el valor de su entrada general. Al no requerir un pago aparte, el parque ofrece una jornada de entretenimiento integral que combina la adrenalina de las montañas rusas durante el día con el relax y la fiesta de las piscinas y la música al caer la noche. Esta estrategia consolida al complejo como el motor de ocio de referencia en Benidorm para este verano de 2026.