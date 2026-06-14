La única montaña rusa en 4D de España está en este pueblo de Alicante: giros de 360 grados en el aire

Hay atracciones que impresionan por su altura y otras por su velocidad. Sin embargo, en Benidorm existe una que ha conseguido hacerse un hueco entre las más singulares de Europa por una característica poco habitual, operar en cuatro dimensiones, por lo que los pasajeros no solo avanzan por las vías, sino que giran sobre sí mismos en pleno recorrido.

Se trata de Inferno, la montaña rusa ubicada en el parque temático Terra Mítica, considerada la única montaña rusa de cuarta dimensión (4D) que opera actualmente en España.

La atracción, inaugurada en 2007, se ha convertido en uno de los grandes símbolos del recinto y en una referencia para los aficionados a las emociones fuertes.

A diferencia de las montañas rusas convencionales, en las que los viajeros permanecen en una posición fija respecto al vehículo, Inferno incorpora un sistema que permite que los vagones roten durante el trayecto.

El resultado son giros de hasta 360 grados mientras la estructura avanza entre curvas, descensos y cambios bruscos de dirección.

La atracción pertenece al modelo ZacSpin, desarrollado por la firma suiza Intamin, una tecnología que en su momento supuso una revolución dentro del sector.

De hecho, Terra Mítica fue uno de los primeros parques europeos en apostar por este formato y el primero en instalar una montaña rusa de este tipo en España.

Aunque sus dimensiones son relativamente contenidas en comparación con otras grandes montañas rusas, las sensaciones no lo son. Inferno alcanza una altura de más de 25 metros, una velocidad cercana a los 60 kilómetros por hora y completa su recorrido en apenas un minuto, tiempo suficiente para que los pasajeros experimenten una sucesión de vuelcos y cambios de orientación difíciles de prever.

La atracción se encuentra en la zona temática de Roma, una de las cinco áreas en las que se divide Terra Mítica.

El parque, inaugurado en el año 2000, recrea distintas civilizaciones del Mediterráneo mediante espectáculos, monumentos inspirados en construcciones históricas y más de una treintena de atracciones.

La temática del parque se basa en antiguas civilizaciones del Mediterráneo, representadas en cinco zonas temáticas: Egipto, Grecia, Roma, Las Islas e Iberia.

Además de Inferno, las principales atracciones son Titánide, una montaña rusa invertida con 5 inversiones; El Vuelo del Fénix, una torre de caída libre de 54 metros de altura; Synkope, un péndulo gigante; La Furia de Tritón, un splash con dos caídas de 10 y 15 metros de altura y el Laberinto del Minotauro, una dark ride interactiva.