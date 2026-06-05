Detenido en Benidorm por intentar ahogar a una joven en el agua y a un niño en la arena

Un hombre ha sido detenido por intentar ahogar a una joven en el agua y posteriormente intentar meter la cabeza de un niño en la arena, un suceso que ocurrió este martes en la Playa de Poniente de Benidorm.



Fuentes cercanas a la investigación han informado a EFE de que en el momento en que el detenido intentó meter la cabeza de la chica bajo el agua, la pareja de esta intervino y hubo un rifirrafe, momento en el que el supuesto agresor fue hacia la orilla.



Allí, según el mismo relato, intentó meter la cabeza de un niño bajo la arena con la intención de ahogarlo. Entonces intervino más gente, entre los que estaba el jefe de socorristas de la playa que se abalanzó sobre él y lo redujo.



Agentes de la Policía Local de Playas llegaron hasta el lugar y detuvieron al varón, que fue puesto a disposición de la Policía Nacional posteriormente.



Fuentes cercanas al caso han detallado a EFE que el hombre está en prisión provisional y que están a la espera de que la evaluación forense diagnostique si padece algún tipo de trastorno o si estaba bajo los efectos de alguna sustancia estupefaciente cuando ocurrieron los hechos.

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