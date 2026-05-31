El parque acuático con el tobogán entre los más altos de Europa: mide 33 metros y está en este pueblo de Alicante

Crees que has vivido experiencias intensas hasta que te enfrentas a Verti-Go, un conjunto de toboganes de tipo cápsula que se sitúan entre los más altos del mundo. En Aqualandia Benidorm tienen una de las experiencias más extremas para los amantes de la adrenalina que llevará al límite su disfrute.

La atracción se compone de dos toboganes, uno rojo con una altura de 33 metros y uno verde de 28 metros. Para disfrutar de esta aventura, los usuarios deben subir una plataforma situada a 42 metros de altura, lo que supone un esfuerzo previo de 250 escalones.

Una vez arriba, el visitante entra en una cápsula que se cierra y, de forma inesperada, se abre una trampilla bajo sus pies. Esta apertura genera una sensación de caída libre absoluta.

Gracias a la gran verticalidad de los toboganes, se alcanzan velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora, completando el recorrido en apenas 3 segundos.

Ubicado en el entorno de Serra Gelada, Aqualandia fue el primer parque acuático que abrió sus puertas en Europa, allá por el año 1985. Más de cuatro décadas después, se ha consolidado como un referente del sector gracias a su apuesta mantenida por las atracciones más punteras.

A lo largo de estos años de trayectoria, el parque ha ido sumando hitos como el Black Hole, dos toboganes oscuros para vivir en pareja, o el Big Bang, un conjunto de cuatro toboganes con una inclinación vertiginosa.

Otra de sus grandes apuestas es Cyclón, una montaña rusa acuática con un recorrido serpenteante que termina en un gigantesco embudo de 22 metros de diámetro. En 2025, el parque celebró su aniversario incorporando nuevas zonas infantiles con seis toboganes adaptados a los más pequeños en el área de la Laguna.

Precios y planificación

Para aquellos que deseen visitar el parque, la mejor opción es adquirir las entradas en línea, ya que ofrecen precios reducidos frente a la taquilla. El billete de un día para adultos cuesta 35 € en la web (frente a los 41 € en taquilla), mientras que la tarifa junior y senior se queda en 28 € por ese sistema.

Existen también opciones para el acceso de tarde a partir de las 15:00 h, con precios desde 29 euros para adultos en su canal digital. Además, el complejo ofrece entradas combinadas con otros parques del grupo y gratuidad para niños de 0 a 3 años.

Benidorm: mucho más que agua

La oferta de ocio en la ciudad de Alicante se complementa con una amplia variedad de planes recogidos por Visit Benidorm. Además de disfrutar de sus playas y calas, los visitantes pueden explorar otros parques temáticos como Terra Mítica, centrado en civilizaciones antiguas, o Mundomar, un parque de animales marinos y exóticos.

La capital turística de la Comunitat Valenciana también destaca por su variada gastronomía, zonas de compras y una vibrante vida nocturna. Para los amantes de la naturaleza, existen diversas rutas de deportes y aventura, así como excursiones por los alrededores de la comarca.