El Ayuntamiento de Villajoyosa activa once plazas para una Policía Local marcada por la falta de efectivos

El Ayuntamiento de Villajoyosa ha sacado a exposición pública las bases para cubrir en propiedad 11 plazas de agente de Policía Local, seis por turno libre y cinco por turno de movilidad, una convocatoria que agrupa plazas correspondientes a las ofertas de empleo público de 2024, 2025 y 2026. El anuncio, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, abre ahora un proceso selectivo que se resolverá todavía con varios meses por delante y que, en la práctica, no tendrá efectos inmediatos sobre una plantilla que sigue acusando una notable falta de efectivos.

La convocatoria llega en un momento especialmente sensible para el cuerpo. La Policía Local de Villajoyosa se mueve actualmente en una horquilla de entre 70 y 72 agentes, lejos de los 95 que llegó a tener en 2006, una diferencia que explica buena parte de la presión operativa que arrastra el servicio.

A ello se suma que la prometida unidad de operaciones rápidas, la UROS, aprobada el año pasado por el pleno, continúa sin estar operativa, precisamente por la falta de personal suficiente. Se intentó activar con policías interinos, cuando la ley deja claro que estos tienen funciones preferentemente de medio ambiente, tráfico y policía administrativa. Así, la Unidad UROS tiene que ser un grupo autónomo, solo para seguridad ciudadana y trabajar en colaboración con Guardia Civil.

Las bases establecen que, primero, se resolverá el turno de movilidad y, después, el libre, con posibilidad de ampliar las plazas si se producen vacantes hasta la celebración del curso selectivo del IVASPE. Ese calendario, sin embargo, hace que la incorporación real de nuevos agentes se dilate en el tiempo, ya que el proceso incluye pruebas físicas, psicotécnicas, examen teórico, supuesto práctico, reconocimiento médico y, en el caso del turno libre, formación posterior en el instituto autonómico.

En el entorno policial se interpreta precisamente esa demora como uno de los factores que alejan cualquier impacto inmediato de la convocatoria sobre el día a día del servicio. No obstante, sí parece que la tendrá cuando empiece la precampaña electoral de los comicios municipales de mayo de 2027.

Otro elemento que ha generado debate interno es la composición futura del cuerpo y el papel de la UROS. La idea de esa unidad nació como un grupo autónomo orientado a seguridad ciudadana y a la colaboración con la Guardia Civil, no como una respuesta genérica a la falta de personal. En ese sentido, dentro de la propia plantilla hay quien considera que su puesta en marcha requeriría una decisión organizativa más profunda, incluso en el marco de una Junta Local de Seguridad extraordinaria, antes de poder hablar de una verdadera unidad operativa.

La convocatoria también incorpora el turno de movilidad, reservado a policías locales de otros municipios de la Comunitat Valenciana con al menos dos años de servicio en propiedad. Y, según las bases, ese turno se resuelve antes que el libre, con la posibilidad de que las plazas no cubiertas pasen a engrosar el cupo de acceso abierto. En paralelo, el proceso fija un baremo amplio de méritos, con peso de la experiencia profesional, la formación y los idiomas, además de las pruebas psicotécnicas y médicas, lo que refuerza el carácter técnico de la selección.

En el plano organizativo, la situación también sigue siendo delicada. De acuerdo con el contexto que has trasladado, la jefatura intermedia y los mandos están todavía en transición, con solo tres responsables y la mayoría de puestos en funciones: un intendente con funciones de comisario, otro intendente en el IVASPE que obtendrá plaza fija en junio y un inspector con plaza en propiedad recién incorporado desde Madrid.

Esa estructura provisional explica, en parte, que cualquier ampliación de plantilla se lea no solo como una respuesta a una necesidad real, sino también como una maniobra que llega en un calendario políticamente sensible de cara a 2027. No en vano, el último año ha estado marcado por las denuncias y recursos en el seno de la Policía Local que incluso llegaron a salpicar directamente al alcalde popular Marcos Zaragoza.